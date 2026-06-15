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D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία
Ναυτιλία
14:34 - 15 Ιουν 2026

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Reporter.gr Newsroom
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Η D‑Marin, το δίκτυο premium μαρινών, ανακοίνωσε την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία, που περιλαμβάνει τη Marina di Olbia Yacht Service (MOYS) και την Προβλήτα Brin, ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς yachting στη Μεσόγειο. Η απόφαση αυτή προωθεί περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης της D-Marin στη Μεσόγειο και καθιστά την Ιταλία το μεγαλύτερο περιφερειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Εντός του Λιμένα της Olbia, στη βορειοανατολική ακτή της Σαρδηνίας, τόσο η μαρίνα όσο και η προβλήτα, λειτουργούν σε κοντινή απόσταση και μαζί αποτελούν σημαντική πύλη για τη ναυτική δραστηριότητα στη βόρεια Σαρδηνία και τη δυτική Μεσόγειο.

Ο Oliver Dörschuck, CEO της D-Marin, σχολίασε: «Η Olbia Marina και η Προβλήτα Brin αποτελούν από τις σημαντικότερες πύλες για ιστιοπλοΐα στη Μεσόγειο. Το μέγεθος, η τοποθεσία και οι υποδομές τους τις καθιστούν ιδανική επιλογή για τη D-Marin. Παράλληλα, βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε την επιχειρησιακή μας εμπειρία, την ψηφιακή καινοτομία και τη φιλοσοφία εξυπηρέτησής μας σε δύο ήδη καταξιωμένους προορισμούς. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στη συνεχή και στρατηγική επέκταση της D-Marin στη Μεσόγειο».

Η Marina di Olbia Yacht Service είναι ένας από τους πιο στρατηγικά τοποθετημένους προορισμούς ιστιοπλοΐας στη κεντρική Μεσόγειο. Η μαρίνα διαθέτει 270 θέσεις για σκάφη έως 150 μέτρα, μέγιστο βύθισμα 5,2 μέτρα και αποβάθρα καυσίμων 200 μέτρων, τη μεγαλύτερη στη βόρεια ακτή της Σαρδηνίας, ικανή να ανεφοδιάζει έως και επτά σκάφη ταυτόχρονα.

Χάρη στη στρατηγική της τοποθεσία, μόλις επτά λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Olbia Costa Smeralda και το κέντρο της πόλης, η μαρίνα προσφέρει άμεση και εύκολη πρόσβαση για ιδιοκτήτες και πληρώματα σκαφών. Ο τερματικός σταθμός επιβατηγών πλοίων βρίσκεται επίσης σε πολύ κοντινή απόσταση, εξασφαλίζοντας άνετες συνδέσεις με την ηπειρωτική Ιταλία. Παράλληλα, αποτελεί βασικό σημείο εκκίνησης για ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο, όπως η Costa Smeralda, η Προστατευόμενη Θαλάσσια Περιοχή Tavolara, το αρχιπέλαγος La Maddalena και η γειτονική Κορσική.

Σε συνδυασμό με τη μαρίνα Camille Rayon στη Côte d’Azur και τις μαρίνες της D-Marin σε Λιγουρία και Τοσκάνη (Marina degli Aregai, Marina di San Lorenzo, Marina di Varazze, Porto Mirabello και Marina di Livorno), η προσθήκη της Olbia διαμορφώνει το «Golden Triangle» προορισμών της D-Marin, που συνδέει τη Γαλλική Ριβιέρα, την ηπειρωτική Ιταλία και τη Σαρδηνία. Το δίκτυο αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σκαφών να ταξιδεύουν απρόσκοπτα μεταξύ ορισμένων από τις πιο δημοφιλείς περιοχές θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο, απολαμβάνοντας παράλληλα ενιαία υψηλά πρότυπα υπηρεσιών και ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα σε όλο το χαρτοφυλάκιο της D-Marin.

Οι επισκέπτες της μαρίνας στην Olbia επωφελούνται από το πλήρες οικοσύστημα της D-Marin, το οποίο περιλαμβάνει τη βραβευμένη εφαρμογή D-Marin για απομακρυσμένη διαχείριση ελλιμενισμού, τεχνολογία Smart Pedestal και αισθητήρων για παρακολούθηση σκαφών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και πρωτοβουλίες όπως τα Happy Berth Days. Μέσω αυτών, οι ετήσιοι κάτοχοι θέσεων ελλιμενισμού απολαμβάνουν δωρεάν διαμονές στο δίκτυο premium μαρινών της D-Marin, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη μετακίνηση μεταξύ προορισμών όπως η Σαρδηνία, η ηπειρωτική Ιταλία και η Côte d’Azur.

Η εξαγορά αυτή εντάσσεται σε μια περίοδο σταθερής και στρατηγικής ανάπτυξης της D-Marin στη Μεσόγειο. Σήμερα, η εταιρεία διαχειρίζεται 27 μαρίνες σε εννέα χώρες, εξυπηρετώντας περισσότερους από 50.000 πελάτες ετησίως και προσφέροντας πάνω από 14.000 θέσεις ελλιμενισμού, εκ των οποίων περισσότερες από 1.000 προορίζονται για superyachts.

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