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Δράση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ζητούν 18 χώρες
Ναυτιλία
19:32 - 09 Σεπ 2026

Δράση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ζητούν 18 χώρες

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Κοινή παρέμβαση υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ενιαίας εφαρμογής των διεθνών κανόνων πραγματοποίησαν 18 μεγάλες ναυτιλιακές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προειδοποιώντας ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις και οι περιορισμοί στο εμπόριο απειλούν τη λειτουργία των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η Consultative Shipping Group (CSG), μια άτυπη ομάδα συνεργασίας ναυτιλιακών αρχών από την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική, υπό την προεδρία της Δανίας, επισημαίνει σε δημόσια δήλωσή της ότι το σύστημα του ελεύθερου εμπορίου βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.

Οι διαδοχικές διαταραχές, από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι την ξηρασία στη Διώρυγα του Παναμά και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα και το κόστος των μεταφορών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, το οποίο η ομάδα χρησιμοποιεί ως παράδειγμα των συνεπειών που μπορεί να έχει η διακοπή μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο. Όπως τονίζεται, όταν διασπώνται οι ναυτιλιακές εφοδιαστικές αλυσίδες, επηρεάζεται συνολικά η παγκόσμια οικονομία.

Οι 18 χώρες εκφράζουν επίσης ανησυχία για την επέκταση του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», δηλαδή πλοίων που παρακάμπτουν κυρώσεις και λειτουργούν εκτός των συνήθων πλαισίων ασφάλισης, ασφάλειας και διαφάνειας. Σύμφωνα με τη δήλωση, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων, στην οποία ορισμένοι τηρούν τους διεθνείς κανόνες και άλλοι αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παρακάμπτωντας τους.

Η CSG υποστηρίζει ότι η απάντηση δεν είναι απαραίτητα η θέσπιση περισσότερων κανόνων, αλλά η καλύτερη και πιο συνεπής εφαρμογή όσων ήδη υπάρχουν. Αναδεικνύει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) ως βασικούς πυλώνες για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της ασφάλειας και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Παράλληλα, ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών, ανταλλαγή πληροφοριών και μεγαλύτερη διαφάνεια στην εφαρμογή των διεθνών κανονισμών. Στόχος είναι να αποτραπεί ο κατακερματισμός της ναυτιλιακής αγοράς από διαφορετικές εθνικές πολιτικές και μονομερή μέτρα, που μπορούν να αυξήσουν το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Στην ομάδα συμμετέχουν το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

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