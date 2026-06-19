Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασικό ζητούμενο, τόνισε την Παρασκευή (19/6) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις Βρυξέλλες, μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας», είπε ακόμη αναφερόμενος στο άνοιγμα του Ορμούζ, που κατά την εκτίμησή του αποτελεί το πρώτο σημαντικό κέρδος που προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Όπως είπε, «έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, που οφείλεται σε αυτή την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τις αποστολές στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, προκειμένου να διασφαλιστούν οι διελεύσεις των πλοίων με ασφάλεια, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιου είδους αποστολή -η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών- εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι».

Ακολούθως, εξήγησε: «Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα Στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή».

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση «Aspides». Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εφόσον απαιτηθεί, στα πλαίσια που σας περιέγραψα, οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε», ανάφερε.