ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε
Πολιτική
18:08 - 19 Ιουν 2026

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασικό ζητούμενο, τόνισε την Παρασκευή (19/6) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις Βρυξέλλες, μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  

«Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας», είπε ακόμη αναφερόμενος στο άνοιγμα του Ορμούζ, που κατά την εκτίμησή του αποτελεί το πρώτο σημαντικό κέρδος που προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Όπως είπε, «έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, που οφείλεται σε αυτή την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τις αποστολές στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, προκειμένου να διασφαλιστούν οι διελεύσεις των πλοίων με ασφάλεια, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιου είδους αποστολή -η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών- εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι».

Ακολούθως, εξήγησε: «Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα Στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή».

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση «Aspides». Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εφόσον απαιτηθεί, στα πλαίσια που σας περιέγραψα, οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε», ανάφερε.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/06/2026 - 18:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη
Πολιτική

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Αποκλιμάκωση στο Ορμούζ, αλλά η ναυτιλία παραμένει σε επιφυλακή - Υπάρχει κίνδυνος από νάρκες
Ναυτιλία

Αποκλιμάκωση στο Ορμούζ, αλλά η ναυτιλία παραμένει σε επιφυλακή - Υπάρχει κίνδυνος από νάρκες

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:20

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:11

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Οικονομία
19/06/2026 - 16:05

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

Οικονομία
19/06/2026 - 16:04

ΥΠΕΘΟΟ: 149,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς του Μετρό Αθήνας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:54

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Business Facts
19/06/2026 - 15:50

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:42

Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μία φωτογραφία –Τον διαψεύδει η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:40

Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:33

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ