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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας
Πολιτική
19:29 - 18 Ιουν 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και επαναλαμβάνοντας τη σταθερή της θέση υπέρ των διπλωματικών λύσεων. 

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες σημείωσε πως προτεραιότητα τώρα αποτελεί η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του πρωθυπουργού

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή.

Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της Ελληνικής Πολιτείας -όπως έχω πει- είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.

Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε για το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών.

Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα.

Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός.

Πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και έναν σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 20:13
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