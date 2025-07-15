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ΑΑΔΕ: Διετής σφράγιση βενζινάδικου στην Αττική λόγω νοθείας
Οικονομία
22:17 - 15 Ιουλ 2025

ΑΑΔΕ: Διετής σφράγιση βενζινάδικου στην Αττική λόγω νοθείας

Reporter.gr Newsroom
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Σε διετή σφράγιση εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμων στην Αργυρούπολη προχώρησαν σήμερα (15/7) Τελωνειακοί Ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά τη διαπίστωση διάθεσης νοθευμένης βενζίνης 95 RON.

Συγκεκριμένα, κατόπιν δειγματοληψίας που διενήργησαν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δείγμα βενζίνης (95 RON) στάλθηκε στις χημικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για ανάλυση της χημικής του σύνθεσης. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μη κανονικό και νοθευμένο καύσιμο.

Σημειώνεται ότι, στο διάστημα μεταξύ της δειγματοληψίας και της οριστικής γνωμοδότησης από τις χημικές υπηρεσίες του Κράτους, το πρατήριο είχε αλλάξει εκμεταλλευτή και είχε λάβει νέα άδεια λειτουργίας με διαφορετικό ΑΦΜ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρατήριο είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές — λόγω βομβιστικής ενέργειας που είχε σημειωθεί εις βάρος της εγκατάστασης — και βρισκόταν εντός της «περιμέτρου» των πρατηρίων που η ΑΑΔΕ παρακολουθεί κατ’ εντολή των Εισαγγελικών Αρχών.

Επιπλέον, μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων, η ΑΑΔΕ διαπίστωσε ότι το πρατήριο δεν διαβίβαζε δεδομένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών καυσίμων, με αποτέλεσμα οι τελωνειακοί ελεγκτές του 4ου Tελωνείου Πειραιά να προχωρήσουν στη σφράγιση της εγκατάστασης.

Πέρα της διετούς σφράγισης θα επιβληθούν και πρόσθετα μέτρα, όπως:

- Διοικητικές κυρώσεις άνω των 150.000 ευρώ,

- Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου,

- Δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

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