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Πιερρακάκης για Tae Kwon Do Φαλήρου: Η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους και πρέπει να παράγει αξία για όλους
Οικονομία
22:58 - 15 Ιουλ 2025

Πιερρακάκης για Tae Kwon Do Φαλήρου: Η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους και πρέπει να παράγει αξία για όλους

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια συμβολική όσο και ουσιαστική κίνηση για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση παραχώρησης του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου (Tae Kwon Do) από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΤΑΔ, Ηρώς Χατζηγεωργίου, και του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «η δημόσια περιουσία δεν είναι αδρανές απόθεμα, ούτε μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη στη γραφειοκρατία» και υπογράμμισε ότι «είναι ένα δυναμικό κεφάλαιο, το οποίο ανήκει σε όλους τους πολίτες και οφείλει να παράγει υπεραξία για την κοινωνία».

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της Tοπικής Aυτοδιοίκησης: «Το κράτος δεν μπορεί και δεν πρέπει να τα κάνει όλα μόνο του. Η σημερινή παραχώρηση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως στρατηγικού εταίρου στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας».

Το έργο του Tae Kwon Do στο Φάληρο συμβολίζει μια αλλαγή παραδείγματος στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα: με συνεργασία, διαφάνεια και ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Το σχέδιο προβλέπει την πλήρη ανακατασκευή του σταδίου σε ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο και τη συνολική ανάπλαση της περιοχής του Φαληρικού Όρμου. Δημιουργείται ένα νέο, ανοιχτό Μητροπολιτικό Πάρκο, με αναβάθμιση της Πλατείας Νερού, του παραλιακού μετώπου και του αιγιαλού, δίνοντας νέα πνοή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, με διάρκεια 40 ετών. Η πλήρης διαχείριση της περιοχής θα περάσει στην Περιφέρεια από την 1η Ιανουαρίου 2028, ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο 2026–2027, η ΕΤΑΔ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των υποδομών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να μη μείνει καμία ευκαιρία αναξιοποίητη:

«Aποστολή μας είναι να μετατρέψουμε αυτή την περιουσία σε εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης. Δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη. Με τόλμη, σχέδιο και πλήρη διαφάνεια, θα ταράξουμε τα νερά και θα αποδείξουμε ότι το Δημόσιο μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, προς όφελος όλων. Για τον πολίτη που θέλει ζωντανούς δημόσιους χώρους, για την τοπική αυτοδιοίκηση που διεκδικεί αναπτυξιακούς πόλους, για τις επιχειρήσεις που αναζητούν σύγχρονες υποδομές, για τον τουρισμό που επεκτείνεται δυναμικά προς τη θάλασσα».

Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Tae Kwon Do δεν θα είναι πια απλώς μια ανάμνηση. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς για μια νέα εποχή αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, ανέφερε:

«Δεν προσεγγίζουμε τα ακίνητα μονοδιάστατα, ούτε τα βλέπουμε μόνο μέσα από διαγωνισμούς. Κάθε ακίνητο έχει τη δική του ωρίμανση και μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλό κοινωνικό και οικονομικό όφελος».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε:

«Ένα εμβληματικό αθλητικό τοπόσημο, που παρέμενε αναξιοποίητο, περνά πλέον στην ευθύνη της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος μας είναι η ζωντανή του επαναξιοποίηση, προς όφελος του πολιτισμού και της κοινωνίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 22:48
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