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Τι πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή σας άδεια – Υπολογισμός επιδόματος
Εργασιακά
07:31 - 16 Ιουλ 2025

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή σας άδεια – Υπολογισμός επιδόματος

Reporter.gr Newsroom
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Η άδεια διακοπών και το επίδομα άδειας αποτελούν δύο από τα πιο σημαντικά δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς τους επιτρέπουν να ξεκουράζονται χωρίς να επηρεάζονται η οικονομική τους κατάσταση.

Η διάρκεια της ετήσιας άδειας εξαρτάται από τον νόμο και την εργασιακή σύμβαση του εργαζομένου. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την άδεια διακοπών ή άδειας αναψυχής αλλά και τον υπολογισμό του επιδόματος αδείας σας στον αναλυτικό οδηγό που ακολουθεί:

1ον. Διάρκεια άδειας

Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια άδεια αναψυχής, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται ως εξής:

  • Για το πρώτο έτος πρόσληψης: 20 ημέρες (πενθήμερη εργασία) – 24 ημέρες (εξαήμερη εργασία)
  • Για το δεύτερο έτος: 21 ημέρες (πενθήμερη εργασία) – 25 ημέρες (εξαήμερη)
  • Για το τρίτο έτος: 22 ημέρες (πενθήμερη εργασία) – 26 ημέρες (εξαήμερη)
  • Μετά από δέκα έτη στον ίδιο εργοδότη: 25 ημέρες (πενθήμερη εργασία) – 30 ημέρες (εξαήμερη)
  • Μετά από 25 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας: 26 ημέρες (πενθήμερη εργασία) – 31 ημέρες (εξαήμερη)

2ον. Επίδομα αδείας

α. Πότε καταβάλλεται το επίδομα άδειας:

* Το επίδομα άδειας καταβάλλεται προκαταβολικά. Δίνεται μαζί με τις αποδοχές κατά την έναρξη της άδειας.

* Αν η άδεια δίνεται τμηματικά, και το επίδομα καταβάλλεται αναλογικά

β. Πως υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Το επίδομα αδείας καθορίζεται από το ύψος των τακτικών αποδοχών και τον χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στις συνήθεις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες για εργαζομένους με μηνιαίο μισθό και 13 ημέρες για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο, ποσοστά ή άλλες μορφές αμοιβής.

  • εργαζόμενος δικαιούται το μισό του μηνιαίου μισθού ή 15 ημερομίσθια, ανάλογα με τη μορφή της αμοιβής του.
  • Εάν ο εργοδότης αρνηθεί να χορηγήσει άδεια όταν αυτή έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο, υποχρεούται να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό προσαυξημένο κατά 100%.
  • Αυξημένο επίδομα αδείας θα λάβουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με κατώτατο μισθό, μετά την αύξηση αυτού στα 880 ευρώ μεικτά από 1η Απριλίου 2025.

Oι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν online το ακριβές ποσό του επιδόματος μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ.

Extra tips που πρέπει να γνωρίζεται για την άδεια αναψυχής

  • Κατά την περίοδο της ετήσιας άδειας απαγορεύεται η απόλυση.
  • Αν απολυθεί ο εργαζόμενος σε εποχή που είναι σε άδεια που έχει μεταφερθεί, τότε δεν προστατεύεται από την απόλυση.
  • Αν στη διάρκεια της καλοκαιρινής σας άδειας αρρωστήσετε, δεν χάνεται ημέρες αλλά η άδεια αυτή διακόπτεται εφόσον προκύψει αναρρωτική άδεια.
  • Για να συνεχιστεί η καλοκαιρινή άδεια, απαιτείται νέα συμφωνία με τον εργοδότη
  • Ο εργοδότης δεν μπορεί να προχωρήσει σε απόλυση εργαζομένου όσο αυτό τελεί υπό καθεστώς άδειας αναψυχής.
  • Ο εργοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει την άδεια αναψυχής του εργαζομένου και αν ακόμα το επιχειρήσει, ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση επιστροφής.
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