ΥΠΕΘΟ: Τοπικά Σχέδια Δράσης για 39 μικρά νησιά μέσω της πρωτοβουλίας GReco Islands
12:04 - 06 Αυγ 2025

ΥΠΕΘΟ: Τοπικά Σχέδια Δράσης για 39 μικρά νησιά μέσω της πρωτοβουλίας GReco Islands

Reporter.gr Newsroom
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 η Πράξη «Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής πρωτοβουλίας GReco Islands», η οποία αφορά 39 μικρά νησιά με πληθυσμό από 100 έως 3.500 μόνιμους κατοίκους, στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Μέσω της Πράξης, οι Δήμοι των νησιών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία GReco Islands θα εκπονήσουν αναλυτικά τα Τοπικά Σχέδια Δράσης τους. Σε αυτά θα αποτυπώνονται το όραμα, η στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε νησιού για την πράσινη μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

  • την ενεργειακή μετάβαση,
  • τη βιώσιμη διαχείριση πόρων,
  • την προστασία του περιβάλλοντος,
  • την πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτομία,
  • το ψηφιακό μετασχηματισμό και
  • την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Πράξη, προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και υλοποιείται από τη ΜΟΔ Α.Ε. ως δικαιούχο, με συν-δικαιούχους τους 33 Δήμους των 39 μικρών νησιών. Σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση αναμένεται στη συνέχεια για την υλοποίηση των έργων, από τα Προγράμματα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» με συμπληρωματική χρηματοδοτική συμβολή από τα τρία Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή σε κάθε γωνιά της χώρας. Η αυτονόητη εθνική σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καθώς απευθύνεται σε μικρά νησιά με έως 3500 μόνιμους κατοίκους, ταυτίζεται με τη μετάβαση των κρίσιμων αυτών περιοχών προς ένα βιώσιμο, πράσινο και ανθεκτικό μέλλον. Συνδυάζεται δε, με την αύξηση των επενδύσεων, των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων, τελικά με την παραμονή και την πρόοδο των κατοίκων τους, ειδικά των νέων, στον τόπο τους, κάνοντας πράξη το κοινό όραμα μας για την Ελλάδα που μας αξίζει».

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, τόνισε: «Με την επίσημη εκκίνηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης, ανοίγουμε έναν νέο δρόμο για τα μικρά νησιά της χώρας προς ένα μέλλον με ενεργειακή αυτονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Το «GReco Islands» είναι κάτι παραπάνω από μια αναπτυξιακή πρωτοβουλία — είναι ένα νέο πρότυπο για την Ελλάδα των νησιών του μέλλοντος».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 12:15
