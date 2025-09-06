ΔΕΘ: Τα μέτρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανία

To πακέτο φοροελαφρύνσεων στα 1,6 δισ. ευρώ, που αφορά πάνω από 4 εκ. φορολογούμενους ήταν το βασικό κομμάτι των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη 89η ΔΕΘ. Υπήρξαν όμως και κάποιες ανακοινώσεις για τις επιχειρήσεις.

Ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα παρεμβάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜμΕ μέσω ΕΣΠΑ αλλά και 200 εκατ. για ενεργειακά “αναχώματα” για τη βιομηχανία. Παράλληλα εξήγγειλε κίνητρα για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία και τη βιομηχανία οχημάτων έως 150 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι πρέπει το 2026 να δαπανήσουμε 2,3 δισ. ευρώ για την εθνική άμυνα».

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων - ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

Οι πολύτεκνοι

Σε σχέση με τις μειώσεις στη φορολογία ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη στήριξης της οικογένειας με αιχμή τις μειώσεις φόρων.

«Ξέρω», είπε, «πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις σήμερα παιδιά. Γι’ αυτό, τον επόμενο χρόνο μειώνουμε κατά 2 ποσοστιαίες όλους τους φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού (που είναι 9%). Θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών».

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός προωθούνται τα εξής:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

Το ετήσιο όφελος για εισόδημα στα 20.000 ευρώ φτάνει για οικογένειες με 2 παιδιά στα 600 ευρώ, με 3 παιδιά στα 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά στα 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ το ετήσιο όφελος διαμορφώνεται ως εξής: Για οικογένειες χωρίς παιδιά, τα 400 ευρώ, με 1 παιδί τα 800 ευρώ, με 2 παιδιά τα 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά τα 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά τα 4.100 ευρώ.

Επίσης, για εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα που αφορά τα δυναμικά τμήματα της κοινωνίας και όσους και όσες επαναπατρίζονται.

Οι νέοι

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός πρόκετια για μια γενναία τομή υπέρ των νέων καθώς προωθείται μηδενικός φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 . Το όφελος διαμορφώνεται ως εξής:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Τα μέτρα για το στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ισχύσει χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ σε μια προσπάθεια π[ιο ρεαλιστικής αποτύπωσης των μισθωμάτων που, σήμερα, κατά μέσο όρο, στα 250 ευρώ.

Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είπε, είναι ανοιχτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά τη στεγαστική κρίση, σημείωσε ότι «χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων» ενώ στάθηκε και στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και κινήτρων ανακαινίσεων, ενώ σημείωσε ότι και το 2026 “παγώνει” η βραχυχρόνια μίσθωση στο κέντρο των Αθηνών, όπως ισχύει και σήμερα.

Ο ΕΝΦΙΑ

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι για την πρώτη κατοικία μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

Ταυτόχρονα μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Οι συνταξιούχοι

Παράλληλα αναφέρθηκε στους συνταξιούχους και ανακοίνωσε ότι:

Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027. Συνεπάγεται, όπως είπε, πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές. Παράλληλα αναφέθηκε στο βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Τεκμήρια

Σε σχέση με τα τεκμήρια όπου “λειτουργούν’ ως “δόκανο” της εφορίας είπε ότι:

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Να σημειωθεί, ενδεικτικά, από την επεξεργασία των 6.720.037 φορολογικών δηλώσεων του 2024 προκύπτει ότι λιγότεροι φορολογούμενοι σε σχέση με το 2022 έπεσαν στη “φάκα” των τεκμηρίων. Ωστόσο, 2 στους 10 φορολογούμενους ή αλλιώς 1.288.038 φορολογούμενοι από 1.540.255 πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων και αναγκάστηκαν να φορολογηθούν για εισοδήματα υψηλότερα κατά 4,168 δισ. ευρώ από αυτά που δήλωσαν με αποτέλεσμα να πληρώσουν έξτρα ποσά φόρων. Από αυτούς οι 294.532 είναι εισοδηματίες, οι 72.715 επαγγελματίες, οι 478.345 μισθωτοί, οι 376.162 συνταξιούχοι και οι 66.284 αγρότες. Τη μεγαλύτερη προσαύξηση λόγω τεκμηρίων κατέβαλαν οι μισθωτοί με 1,159 δισ. ευρώ και ακολουθούν οι εισοδηματίες με 1,446 δις. ευρώ, οι συνταξιούχοι με 1,066 δισ. ευρώ, οι επαγγελματίες με 253,848 εκατ. ευρώ και οι αγρότες με 241,312 εκατ. ευρώ

Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Ειδικά μισθολόγια

Σε σχέση με ειδικές κατηγορίες δημοσίων λειτουργών τόνισε ίτι προωθούνται:

Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες: Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος. Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Τεκμήρια διαβίωσης

Επιπλέον ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Παράλληλα διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Ρεύμα

Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ των ΑΠΕ και εστίασε στις διαφορές χονδρικής και λιανικής τονίζοντας ότι εάν δε συγκλίνουν δε θα “διστάσουμε να παρέμβουμε”

Σε σχέση με δομικές αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις ο Πρωθυπουργός εξέφρασε ευχή για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού για βιομηχανία, τουρισμό, ΑΠΕ.