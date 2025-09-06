Συντάξεις: Οριστική η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027 – Μείωση 50% το 2026

Σε δύο φάσεις θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά για συνταξιούχους όπως ανακοίνωσε στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο (6/9). Από το μέτρο αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 640.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση, που αφορά το 2026, η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50% . Η δεύτερη φάση αφορά το 2027, όπου θα προχωρεί η πλήρης κατάργηση. Η

Η κατάργηση σε δύο δόσεις , σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50% το 2026 ενώ το υπόλοιπο 50% θα καταργηθεί το 2027.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κάθε χρόνο περίπου 90.000 συνταξιούχοι αποκτούν δικαίωμα αύξησης, καθώς μειώνεται η προσωπική τους διαφορά μέσω των λογιστικών αυξήσεων. Εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη διετία άλλοι 240.000-250.000 θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι με υψηλή προσωπική διαφορά ενδέχεται να χρειαστούν 5 έως 10 χρόνια για να αρχίσουν να βλέπουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Πλέον, μετά τη μείωση κατά 50%, συνταξιούχος του ΙΚΑ με σύνταξη 883€ και προσωπική διαφορά 42€, θα διατηρεί 21€ διαφορά, πλησιάζοντας στις αυξήσεις χωρίς να τις δικαιούται από το 2026. Η σταδιακή περικοπή της προσωπικής διαφοράς ευνοεί όσους έχουν μικρή, που θα μηδενιστεί σύντομα, αλλά και όσους έχουν μεγάλη, μειώνοντάς την ταχύτερα. Σε κάποιους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ η προσωπική διαφορά φτάνει ακόμη και τα 450€.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός τόνισε στην ομιλία του ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έγιναν εφικτά μόνο λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας που τηρήθηκε και παρέπεμψε επίσης στην καταβολή πρόσθετου επιδόματος αξίας 250 ευρώ που αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο. Το μέτρο αυτό είχε ανακοινωθεί ήδη τον Απρίλιο και έχει μόνιμο χαρακτήρα, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση.