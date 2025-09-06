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Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και τέσσερις μεταρρυθμίσεις για την... επόμενη τετραετία
Πολιτική
21:11 - 06 Σεπ 2025

Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και τέσσερις μεταρρυθμίσεις για την... επόμενη τετραετία

Reporter.gr Newsroom
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Εκτός από τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ τέσσερις ακόμα μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα μία τρίτη θητεία διακυβέρνησης.

Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, προσθέτοντας, όμως, πως ο «προορισμός μας» είναι το 2030.

Ενόψει εθνικών εκλογών λοιπόν έκανε λόγο για τέσσερις μεταρρυθμίσεις «που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις».

Προφανώς, η επιλογή του να ανακοινώσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ορίζοντα πέρα του 2027, αποτελεί ουσιαστικά μέρος της στρατηγικής του για το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ και τη στρατηγική της στην προσπάθεια για εξασφάλιση μίας τρίτης θητείας διακυβέρνησης της χώρας.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ο πρωθυπουργός καλεί και την αντιπολίτευση να τις στηρίξει είναι:

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

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