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Πιερρακάκης: Από τα μέτρα της κυβέρνησης ωφελούνται όλοι οι πολίτες
Οικονομία
17:42 - 17 Σεπ 2025

Πιερρακάκης: Από τα μέτρα της κυβέρνησης ωφελούνται όλοι οι πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι, με την άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και με τη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, η κυβέρνηση στήνει αναχώματα στην ακρίβεια.

Τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει την ωφέλεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκηςσε συνέντευξή του στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου στην εκπομπή «10 Παντού» του τηλεοπτικού σταθμού Open. Η πλατφόρμα αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Ο Yπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι «ακούω τους πολίτες σε βάθος. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το παν για να τους στηρίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που προκύπτει και αξιολογούμε τις προτεραιότητες».

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι, με την άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και με τη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, η κυβέρνηση στήνει αναχώματα στην ακρίβεια. Εξήγησε το όφελος που θα έχουν τα μέτρα σε όλους και ειδικά σε νέους, οικογένειες, ενώ εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα των συνταξιούχων. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός:«Συνταξιούχος που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ θα κερδίσει 600 ευρώ το χρόνο από τα συνολικά μέτρα».

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