ΗΠΑ: Κινδυνεύουν με ανάκληση βίζας και απέλαση όσοι πανηγύρισαν για τη δολοφονία του Κερκ

Σκληρή θα είναι η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε όσους «χάρηκαν» με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, καθώς – όπως δήλωσαν κορυφαίου Αμερικανοί αξιωματούχοι – εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκληση θεωρήσεων εισόδου (βίζα) ή ακόμη και απελάσεων για όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνονται δεκτά στη χώρα άτομα που επιχαίρουν για τον θάνατο Αμερικανών πολιτών.

«Οι ΗΠΑ δεν θα φιλοξενούν ξένους που γιορτάζουν τον θάνατο συμπολιτών μας», τόνισε, προσθέτοντας πως ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την ανάκληση θεωρήσεων εισόδου. «Αν βρίσκεστε στις ΗΠΑ με βίζα και πανηγυρίζετε για τη δημόσια δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου, ετοιμαστείτε για απέλαση», προειδοποίησε.

Once a society loses the ability of people with strong disagreements to engage in discourse, then the only option you're left with is either silence or violence, neither of which is acceptable. pic.twitter.com/yexs2g1Vj7 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 15, 2025

America will not host foreigners who celebrate the death of our fellow citizens.



Visa revocations are under way. If you are here on a visa and cheering on the public assassination of a political figure, prepare to be deported. You are not welcome in this country. pic.twitter.com/dQys2OAeK7 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 16, 2025

Η δήλωση Ρούμπιο ήρθε λίγες ημέρες μετά από ανάλογη τοποθέτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου, ο οποίος καταδίκασε σφοδρά όσους εξυμνούν πράξεις βίας ή εκφράζουν μίσος. Ο Λαντάου ανέφερε ότι αισθάνεται αποστροφή για τις αναρτήσεις που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει δώσει οδηγίες στους προξενικούς υπαλλήλους να ενεργήσουν αναλόγως.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… September 11, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί πόσες βίζες έχουν ακυρωθεί ή απορριφθεί, ούτε το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η συγκεκριμένη πολιτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο εάν Ευρωπαίοι πολίτες περιλαμβάνονται στους θιγόμενους από τα νέα μέτρα.

Η υπόθεση, πάντως, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στους συντηρητικούς κύκλους των ΗΠΑ, οι οποίοι κατήγγειλαν δημόσια πρόσωπα και εργαζόμενους που ειρωνεύτηκαν ή χλεύασαν τον θάνατο του Κερκ. Σε αρκετές περιπτώσεις, άτομα που εργάζονται στην εκπαίδευση, την αεροπορία και τα ΜΜΕ είτε απολύθηκαν είτε τέθηκαν σε αναστολή λόγω των σχετικών αναρτήσεών τους.

Ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η American Airlines έχει προχωρήσει σε ενέργειες κατά πιλότων που, σύμφωνα με τον ίδιο, πανηγύρισαν για τον θάνατο του Κερκ. «Αυτή η συμπεριφορά είναι αηδιαστική και πρέπει να υπάρξουν απολύσεις», υποστήριξε σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

American Airlines pilots who were caught celebrating the assassination of Charlie Kirk have been immediately grounded and removed from service by @AmericanAir.



This behavior is disgusting and they should be fired.



Any company responsible for the safety of the traveling public… https://t.co/nq2B3G84hu — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) September 13, 2025

Την ίδια ώρα, επικριτές από όλο το πολιτικό φάσμα εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις μετά τη δολοφονία του Κερκ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί το γεγονός ως πρόσχημα για να κατασταλεί η πολιτική διαφωνία.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, υιοθέτησε σκληρή γραμμή, κατηγορώντας «αριστερούς ριζοσπάστες» για τη δολοφονία και υποσχόμενη ότι θα υπάρξει τιμωρία. «Η ελευθερία του λόγου δεν καλύπτει λόγο μίσους», δήλωσε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί σχολιαστές, τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, επέκριναν τη ρητορική Μπόντι, επισημαίνοντας ότι η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος δεν κάνει διακρίσεις στον τύπο του λόγου – ούτε αποκλείει ρητώς τον λόγο μίσους.