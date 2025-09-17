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ΗΠΑ: Κινδυνεύουν με ανάκληση βίζας και απέλαση όσοι πανηγύρισαν για τη δολοφονία του Κερκ
Ειδήσεις
17:27 - 17 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Κινδυνεύουν με ανάκληση βίζας και απέλαση όσοι πανηγύρισαν για τη δολοφονία του Κερκ

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή θα είναι η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε όσους «χάρηκαν» με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, καθώς – όπως δήλωσαν κορυφαίου Αμερικανοί αξιωματούχοι – εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκληση θεωρήσεων εισόδου (βίζα) ή ακόμη και απελάσεων για όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνονται δεκτά στη χώρα άτομα που επιχαίρουν για τον θάνατο Αμερικανών πολιτών.

«Οι ΗΠΑ δεν θα φιλοξενούν ξένους που γιορτάζουν τον θάνατο συμπολιτών μας», τόνισε, προσθέτοντας πως ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την ανάκληση θεωρήσεων εισόδου. «Αν βρίσκεστε στις ΗΠΑ με βίζα και πανηγυρίζετε για τη δημόσια δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου, ετοιμαστείτε για απέλαση», προειδοποίησε.

Η δήλωση Ρούμπιο ήρθε λίγες ημέρες μετά από ανάλογη τοποθέτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου, ο οποίος καταδίκασε σφοδρά όσους εξυμνούν πράξεις βίας ή εκφράζουν μίσος. Ο Λαντάου ανέφερε ότι αισθάνεται αποστροφή για τις αναρτήσεις που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει δώσει οδηγίες στους προξενικούς υπαλλήλους να ενεργήσουν αναλόγως.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί πόσες βίζες έχουν ακυρωθεί ή απορριφθεί, ούτε το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η συγκεκριμένη πολιτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο εάν Ευρωπαίοι πολίτες περιλαμβάνονται στους θιγόμενους από τα νέα μέτρα.

Η υπόθεση, πάντως, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στους συντηρητικούς κύκλους των ΗΠΑ, οι οποίοι κατήγγειλαν δημόσια πρόσωπα και εργαζόμενους που ειρωνεύτηκαν ή χλεύασαν τον θάνατο του Κερκ. Σε αρκετές περιπτώσεις, άτομα που εργάζονται στην εκπαίδευση, την αεροπορία και τα ΜΜΕ είτε απολύθηκαν είτε τέθηκαν σε αναστολή λόγω των σχετικών αναρτήσεών τους.

Ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η American Airlines έχει προχωρήσει σε ενέργειες κατά πιλότων που, σύμφωνα με τον ίδιο, πανηγύρισαν για τον θάνατο του Κερκ. «Αυτή η συμπεριφορά είναι αηδιαστική και πρέπει να υπάρξουν απολύσεις», υποστήριξε σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα, επικριτές από όλο το πολιτικό φάσμα εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις μετά τη δολοφονία του Κερκ, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί το γεγονός ως πρόσχημα για να κατασταλεί η πολιτική διαφωνία.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, υιοθέτησε σκληρή γραμμή, κατηγορώντας «αριστερούς ριζοσπάστες» για τη δολοφονία και υποσχόμενη ότι θα υπάρξει τιμωρία. «Η ελευθερία του λόγου δεν καλύπτει λόγο μίσους», δήλωσε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί σχολιαστές, τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, επέκριναν τη ρητορική Μπόντι, επισημαίνοντας ότι η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος δεν κάνει διακρίσεις στον τύπο του λόγου – ούτε αποκλείει ρητώς τον λόγο μίσους.

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