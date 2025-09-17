ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΙΝΣΕΤΕ: Η φήμη της Ελλάδας και της κάθε Περιφέρειας στα κοινωνικά δίκτυα και τις ιστοσελίδες ταξιδιών
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:34 - 17 Σεπ 2025

ΙΝΣΕΤΕ: Η φήμη της Ελλάδας και της κάθε Περιφέρειας στα κοινωνικά δίκτυα και τις ιστοσελίδες ταξιδιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας, συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research για τη συλλογή big data σχετικά με την Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κροατία. 

Σύμφωνα με τον δείκτη Net Sentiment Index (NSI), η διαδικτυακή φήμη των βασικών προορισμών εμφάνισε πτωτική πορεία το β΄ τρίμηνο του 2025. Η Ελλάδα κατέλαβε την 5η θέση με μέσο όρο 39 μονάδες, ακολουθώντας την Κροατία (66), την Αθήνα (61) την Ιταλία (51) και την Πορτογαλία (49), ενώ τελευταία κατατάχθηκε η Ισπανία (29). Παρά τη μείωση, η Αθήνα διατήρησε καλύτερη επίδοση σε σχέση με τη χώρα συνολικά.

Περιεχόμενο διαδικτυακών συζητήσεων

Οι συζητήσεις στο διαδίκτυο για τον πολιτισμό κυριάρχησαν με 50.106 αναφορές και υψηλό δείκτη NSI (87). Σημαντικά θετικά θέματα αποτέλεσαν η φιλοξενία (79) και η γαστρονομία (78), με αναφορές που ανέδειξαν εμβληματικούς προορισμούς και εμπειρίες όπως η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Μήλος και τα Ζαγοροχώρια, αλλά και πολιτιστικά τοπόσημα όπως η Κνωσός, η Ελευσίνα και το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

Οι αφηγήσεις για τη γαστρονομία σχετίστηκαν με γευσιγνωσίες ελαιολάδου, χορτοφαγικά πιάτα και παραδοσιακά επιδόρπια, ενώ η φιλοξενία αναδείχθηκε μέσα από εμπειρίες τοπικής αυθεντικότητας και νέων τάσεων, όπως vegan καταλύματα.

Στον αντίποδα, οι συζητήσεις για το περιβάλλον και τα φυσικά φαινόμενα επηρέασαν αρνητικά τη φήμη, καταγράφοντας 8.108 αναφορές και το χαμηλότερο σκορ NSI (60). Αναφορές σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και καύσωνες, καθώς και περιστατικά κοινωνικών εντάσεων, συνδέθηκαν με αυτήν την πτώση.

Οι έρευνες TCI Research καταδεικνύουν ότι οι κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παραμένουν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν την εικόνα της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επενδύσεων σε ανθεκτικότερες υποδομές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις.

Σε επίπεδο εμπειρίας, η Ελλάδα διατήρησε πολύ υψηλή βαθμολογία ικανοποίησης (9,1), υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,8). Ο αριθμός των κριτικών αυξήθηκε σημαντικά με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, αγγίζοντας τις 188.000 στο β΄ τρίμηνο. Όλες οι Περιφέρειες κατέγραψαν βαθμολογίες άνω του 9,0, με τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία να ξεχωρίζουν με 9,5. Ακολούθησαν οι Κυκλάδες και τα Ιόνια Νησιά (9,3), η Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία (9,2), καθώς και το Νότιο Αιγαίο, η Ήπειρος, η Πελοπόννησος, η Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (9,1). Η υψηλή ικανοποίηση τόσο σε ώριμους τουριστικούς προορισμούς όσο και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές αποτυπώνει τις δυνατότητες επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας και ενίσχυσης της ελκυστικότητας του προϊόντος.

Διαφορές και δυνατά σημεία ανά Περιφέρεια

Όσον αφορά τα επιμέρους συστατικά της εμπειρίας, η γαστρονομία (9,2) κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ ακολούθησαν η εμπειρία στη θάλασσα (9,1) και ο πολιτισμός (9,1). Η φιλοξενία και η ποιοτική εξυπηρέτηση αναδείχθηκαν ως το ισχυρότερο πλεονέκτημα της χώρας με βαθμολογία 9,5, επιβεβαιώνοντας τη θετική φήμη που απολαμβάνει η Ελλάδα. Ακολούθησαν η σχέση ποιότητας-τιμής (8,9), η βιωσιμότητα (8,5) και η υγιεινή (8,3). Η ποικιλία αυτή καταδεικνύει ότι η εμπειρία του επισκέπτη συνδυάζει διαφορετικές πτυχές, με την ποιότητα εξυπηρέτησης να λειτουργεί ως βασικός διαφοροποιητικός παράγοντας.

Σε επίπεδο Περιφερειών, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες κατέγραψαν πολύ υψηλές βαθμολογίες στη γαστρονομία, ενώ η Ήπειρος (9,7), η Αττική (9,4) και οι Κυκλάδες (9,4) ξεχώρισαν για τις εμπειρίες στη θάλασσα. Η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,5 και 9,4 αντίστοιχα) πρωταγωνίστησαν στον πολιτισμό, ενώ η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος κατέγραψαν σχεδόν άριστες βαθμολογίες στη φιλοξενία (10,0 και 9,9 αντίστοιχα).

Στον τομέα της βιωσιμότητας, υψηλές επιδόσεις σημείωσαν η Θεσσαλία (9,7), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,6) και το Βόρειο Αιγαίο (9,4), ενώ χαμηλότερες βαθμολογίες παρουσίασαν οι Κυκλάδες (7,4) και η Στερεά Ελλάδα (6,7). Στην υγιεινή, η Κεντρική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο (9,2) κινήθηκαν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, σε αντίθεση με την Πελοπόννησο (6,0) και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (6,9). Η εικόνα αυτή υποδηλώνει έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις, με τη βιωσιμότητα και την υγιεινή να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Αξιολόγηση ανά αγορά

Τέλος, οι αξιολογήσεις ανά αγορά δείχνουν διαφοροποίηση στις εμπειρίες των επισκεπτών. Οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες (9,3) και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,2) κατέγραψαν την υψηλότερη ικανοποίηση, με ιδιαίτερα θετικές βαθμολογίες για την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Αντίθετα, χαμηλότερες συνολικές αξιολογήσεις καταγράφηκαν από τη Γερμανία (8,6), την Ιταλία (8,5) και τη Γαλλία (8,4).

Υψηλή ικανοποίηση σημειώθηκε από επισκέπτες από την Πολωνία (9,7) και την Ουγγαρία (9,5) στη Θεσσαλία, αλλά και από τη Βουλγαρία (9,5) στην Κεντρική Μακεδονία, γεγονός που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και τις διαφοροποιήσεις της διεθνούς ζήτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης αξιολογήθηκαν 116 χιλιάδες σχόλια για αξιοθέατα και 71 χιλιάδες για εστιατόρια και bar στην Ελλάδα, ενώ για τους ανταγωνιστικούς προορισμούς αντίστοιχα 5,3 εκατ. και 8,9 εκατ. σχόλια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Κινδυνεύουν με ανάκληση βίζας και απέλαση όσοι πανηγύρισαν για τη δολοφονία του Κερκ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Κινδυνεύουν με ανάκληση βίζας και απέλαση όσοι πανηγύρισαν για τη δολοφονία του Κερκ

Ιράν–Ευρώπη: Μικρή πρόοδος στις συνομιλίες - Ορατό το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων
Ειδήσεις

Ιράν–Ευρώπη: Μικρή πρόοδος στις συνομιλίες - Ορατό το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα
Περιβάλλον

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

Το παιχνίδι του Ερντογάν με το casus belli και τα εξοπλιστικά
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Το παιχνίδι του Ερντογάν με το casus belli και τα εξοπλιστικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ