ΙΝΣΕΤΕ: Η φήμη της Ελλάδας και της κάθε Περιφέρειας στα κοινωνικά δίκτυα και τις ιστοσελίδες ταξιδιών

Το ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας, συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research για τη συλλογή big data σχετικά με την Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κροατία.

Σύμφωνα με τον δείκτη Net Sentiment Index (NSI), η διαδικτυακή φήμη των βασικών προορισμών εμφάνισε πτωτική πορεία το β΄ τρίμηνο του 2025. Η Ελλάδα κατέλαβε την 5η θέση με μέσο όρο 39 μονάδες, ακολουθώντας την Κροατία (66), την Αθήνα (61) την Ιταλία (51) και την Πορτογαλία (49), ενώ τελευταία κατατάχθηκε η Ισπανία (29). Παρά τη μείωση, η Αθήνα διατήρησε καλύτερη επίδοση σε σχέση με τη χώρα συνολικά.

Περιεχόμενο διαδικτυακών συζητήσεων

Οι συζητήσεις στο διαδίκτυο για τον πολιτισμό κυριάρχησαν με 50.106 αναφορές και υψηλό δείκτη NSI (87). Σημαντικά θετικά θέματα αποτέλεσαν η φιλοξενία (79) και η γαστρονομία (78), με αναφορές που ανέδειξαν εμβληματικούς προορισμούς και εμπειρίες όπως η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Μήλος και τα Ζαγοροχώρια, αλλά και πολιτιστικά τοπόσημα όπως η Κνωσός, η Ελευσίνα και το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

Οι αφηγήσεις για τη γαστρονομία σχετίστηκαν με γευσιγνωσίες ελαιολάδου, χορτοφαγικά πιάτα και παραδοσιακά επιδόρπια, ενώ η φιλοξενία αναδείχθηκε μέσα από εμπειρίες τοπικής αυθεντικότητας και νέων τάσεων, όπως vegan καταλύματα.

Στον αντίποδα, οι συζητήσεις για το περιβάλλον και τα φυσικά φαινόμενα επηρέασαν αρνητικά τη φήμη, καταγράφοντας 8.108 αναφορές και το χαμηλότερο σκορ NSI (60). Αναφορές σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και καύσωνες, καθώς και περιστατικά κοινωνικών εντάσεων, συνδέθηκαν με αυτήν την πτώση.

Οι έρευνες TCI Research καταδεικνύουν ότι οι κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις παραμένουν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν την εικόνα της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επενδύσεων σε ανθεκτικότερες υποδομές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις.

Σε επίπεδο εμπειρίας, η Ελλάδα διατήρησε πολύ υψηλή βαθμολογία ικανοποίησης (9,1), υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,8). Ο αριθμός των κριτικών αυξήθηκε σημαντικά με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, αγγίζοντας τις 188.000 στο β΄ τρίμηνο. Όλες οι Περιφέρειες κατέγραψαν βαθμολογίες άνω του 9,0, με τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία να ξεχωρίζουν με 9,5. Ακολούθησαν οι Κυκλάδες και τα Ιόνια Νησιά (9,3), η Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία (9,2), καθώς και το Νότιο Αιγαίο, η Ήπειρος, η Πελοπόννησος, η Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (9,1). Η υψηλή ικανοποίηση τόσο σε ώριμους τουριστικούς προορισμούς όσο και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές αποτυπώνει τις δυνατότητες επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας και ενίσχυσης της ελκυστικότητας του προϊόντος.

Διαφορές και δυνατά σημεία ανά Περιφέρεια

Όσον αφορά τα επιμέρους συστατικά της εμπειρίας, η γαστρονομία (9,2) κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ ακολούθησαν η εμπειρία στη θάλασσα (9,1) και ο πολιτισμός (9,1). Η φιλοξενία και η ποιοτική εξυπηρέτηση αναδείχθηκαν ως το ισχυρότερο πλεονέκτημα της χώρας με βαθμολογία 9,5, επιβεβαιώνοντας τη θετική φήμη που απολαμβάνει η Ελλάδα. Ακολούθησαν η σχέση ποιότητας-τιμής (8,9), η βιωσιμότητα (8,5) και η υγιεινή (8,3). Η ποικιλία αυτή καταδεικνύει ότι η εμπειρία του επισκέπτη συνδυάζει διαφορετικές πτυχές, με την ποιότητα εξυπηρέτησης να λειτουργεί ως βασικός διαφοροποιητικός παράγοντας.

Σε επίπεδο Περιφερειών, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες κατέγραψαν πολύ υψηλές βαθμολογίες στη γαστρονομία, ενώ η Ήπειρος (9,7), η Αττική (9,4) και οι Κυκλάδες (9,4) ξεχώρισαν για τις εμπειρίες στη θάλασσα. Η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,5 και 9,4 αντίστοιχα) πρωταγωνίστησαν στον πολιτισμό, ενώ η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος κατέγραψαν σχεδόν άριστες βαθμολογίες στη φιλοξενία (10,0 και 9,9 αντίστοιχα).

Στον τομέα της βιωσιμότητας, υψηλές επιδόσεις σημείωσαν η Θεσσαλία (9,7), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,6) και το Βόρειο Αιγαίο (9,4), ενώ χαμηλότερες βαθμολογίες παρουσίασαν οι Κυκλάδες (7,4) και η Στερεά Ελλάδα (6,7). Στην υγιεινή, η Κεντρική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο (9,2) κινήθηκαν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, σε αντίθεση με την Πελοπόννησο (6,0) και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (6,9). Η εικόνα αυτή υποδηλώνει έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις, με τη βιωσιμότητα και την υγιεινή να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Αξιολόγηση ανά αγορά

Τέλος, οι αξιολογήσεις ανά αγορά δείχνουν διαφοροποίηση στις εμπειρίες των επισκεπτών. Οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες (9,3) και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,2) κατέγραψαν την υψηλότερη ικανοποίηση, με ιδιαίτερα θετικές βαθμολογίες για την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Αντίθετα, χαμηλότερες συνολικές αξιολογήσεις καταγράφηκαν από τη Γερμανία (8,6), την Ιταλία (8,5) και τη Γαλλία (8,4).

Υψηλή ικανοποίηση σημειώθηκε από επισκέπτες από την Πολωνία (9,7) και την Ουγγαρία (9,5) στη Θεσσαλία, αλλά και από τη Βουλγαρία (9,5) στην Κεντρική Μακεδονία, γεγονός που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και τις διαφοροποιήσεις της διεθνούς ζήτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης αξιολογήθηκαν 116 χιλιάδες σχόλια για αξιοθέατα και 71 χιλιάδες για εστιατόρια και bar στην Ελλάδα, ενώ για τους ανταγωνιστικούς προορισμούς αντίστοιχα 5,3 εκατ. και 8,9 εκατ. σχόλια.