Καλαφάτης: Διαρκής η στήριξη της Κυβέρνησης προς την κοινωνία και τους πολίτες

«Η στήριξη της Κυβέρνησης προς την κοινωνία και τους πολίτες είναι διαρκής. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στο σύνολό τους 2,2 δις ευρώ χωρίς να διασαλευθεί η δημοσιονομική ισορροπία, δίνουν ανάσες σε όσο γίνεται περισσότερες κατηγορίες συμπολιτών μας και οδηγούν σε μια βιώσιμη οικονομία την επόμενη μέρα», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «Μετά τις Ειδήσεις».

Μιλώντας για την ακρίβεια ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα διεθνές πρόβλημα που οφείλεται ξεκάθαρα στις γεωπολιτικές αναταράξεις και κρίσεις. Η Κυβέρνηση» τόνισε, «έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πως να αντιμετωπίζει κρίσεις, είτε λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, είτε καλώντας στο ίδιο τραπέζι όλους όσοι συνδιαμορφώνουν τις συνθήκες της αγοράς, όπως έχει αποδείξει με την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. «Για τη στήριξη της κοινωνίας η Κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική μείωσης φόρων, μείωσης ασφαλιστικών εισφορών, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του «μαύρου» χρήματος, ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας» ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, υπενθυμίζοντας τις 670 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης τόνισε: «Αυτά τα οποία έχει δει η Θεσσαλονίκη σε επίπεδο υλοποίησης έργων υποδομής τα τελευταία χρόνια δεν τα έχει δει εδώ και 50 χρόνια. Η Θεσσαλονίκη παίρνει όσα αξίζει και δικαιούται. Θέλουμε το 2030 η Θεσσαλονίκη να είναι μια σύγχρονη περιφερειακή πόλη η οποία δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτε σε σχέση με άλλες πόλεις στην ευρύτερη περιοχή».

«Η Θεσσαλονίκη», επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «αποκτά μια νέα ταυτότητα που συνδέεται με την ανάπτυξη του μέλλοντός της. Δημιουργείται ένας κόμβος καινοτομίας και ανάπτυξης με τους stake holders του οικοσυστήματος, τα τρία Πανεπιστήμια, το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ, πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας αιχμής που φέρνουν επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργείται έτσι ένας άλλος πόλος, μια νέα ταυτότητα της πόλης η οποία σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές της όπως το Μετρό, το FlyOver, τα νέα φιλοπεριβαλλοντικά λεωφορεία, την κάνουν πολύ πιο σύγχρονη και λειτουργική για τους πολίτες και τους επισκέπτες της».

Ο κ. Καλαφάτης μιλώντας για το master plan «30+ έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030», «ένα συνεκτικό ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης που ουσιαστικά εκπονήθηκε κατά την περίοδο που είχα την τιμή να υπηρετώ ως Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, με κατεύθυνση του Πρωθυπουργού», τόνισε, ότι «στο πλάνο αυτό περιλαμβάνονταν έργα που αφορούσαν στις Υποδομές, στην υγεία και την Πρόνοια, στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία και στις αναπλάσεις».

«Ανάμεσα στα οποία», όπως ανέφερε, «το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, -με τη συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος- αλλά και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο, που μαζί με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το 424 ΓΣΝΕ δημιουργούν ένα «Πάρκο Υγείας» στη δυτική πλευρά της πόλης. Ανατολικά, επενδύουμε στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών, με το ΕΚΕΤΑ, το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο στην εφαρμοσμένη έρευνα, την Technopolis και το Thess INTEC, το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς το οποίο φιλοδοξούμε να είναι η ναυαρχίδα της πόλης όσον αφορά στο κομμάτι της Καινοτομίας».

«Ήδη, η χρηματοδότησή του έχει εξασφαλισθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης -όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος- με 30,3 εκατ. ευρώ. Το έργο κινητοποιεί συνολικές επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ και δημιουργεί πάνω από 7.000 νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Αλλάζουμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και τοποθετούμε τις νέες τεχνολογίες στον πυρήνα του», τόνισε ο Σταύρος Καλαφάτης. Και συμπλήρωσε ότι: «Στον Αναπτυξιακό Νόμο, εκτός από τις καθιερωμένες δράσεις ενίσχυσης, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και προκηρύσσουμε και ειδικό καθεστώς για τις νέες τεχνολογίες το οποίο θα στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θ΄αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους».

«Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε το ταλέντο που διαθέτουν τα πανεπιστήμιά μας και τα ερευνητικά μας κέντρα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες μεγάλες επενδύσεις, για στήριξη της επιχειρηματικότητας και νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τη νέα γενιά» υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης ο οποίος έφερε το παράδειγμα της Deloitte, το νέο διεθνές κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης της οποίας στη Θεσσαλονίκη -ένα από τα τρία στην Ευρώπη- θα εγκαινιάσει την ερχόμενη εβδομάδα. «Εκτός, λοιπόν, από τα έργα υποδομής χτίζουμε και τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.