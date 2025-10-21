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Σε τροχιά απομείωσης χρέους η Ελλάδα – Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην ΕΕ
Οικονομία
14:48 - 21 Οκτ 2025

Σε τροχιά απομείωσης χρέους η Ελλάδα – Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Στο 88,2% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025 ο λόγος ακαθάριστου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη, ποσοστό που συνιστά αύξηση σε σχέση με το 87,7% που είχε καταγραφεί στο τέλος του α΄ τριμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (21/10).

Στην ΕΕ συνολικά, ο δείκτης αυξήθηκε επίσης, από 81,5% σε 81,9%. Σε ετήσια βάση, το χρέος αυξήθηκε τόσο στην Ευρωζώνη (από 87,7% σε 88,2%) όσο και στην ΕΕ (από 81,2% σε 81,9%).

Στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, το 84,2% του δημόσιου χρέους της ευρωζώνης αποτελούνταν από ομόλογα, το 13,2% από δάνεια και το 2,5% από νόμισμα και καταθέσεις — σχεδόν ίδια κατανομή με αυτή της ΕΕ (83,7%, 13,8% και 2,5% αντίστοιχα). Η διακυβερνητική δανειοδότηση (IGL) αντιστοιχούσε στο 1,4% του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ.

Οι χώρες με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025 ήταν:

  • Ελλάδα: 151,2% του ΑΕΠ,
  • Ιταλία: 138,3%,
  • Γαλλία: 115,8%,
  • Βέλγιο: 106,2%,
  • Ισπανία: 103,4%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά χρέους καταγράφηκαν στην Εσθονία (23,2%), το Λουξεμβούργο (25,1%), τη Βουλγαρία (26,3%) και τη Δανία (29,7%).

Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2025, 15 κράτη-μέλη παρουσίασαν αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και 12 μείωση. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Φινλανδία (+4,3 μονάδες), τη Λετονία (+2,7), τη Βουλγαρία (+2,6), την Πορτογαλία (+1,8), τη Γαλλία (+1,7) και τη Ρουμανία (+1,4). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-1,4), την Ιρλανδία (-1,2), την Ελλάδα (-1,1) και το Λουξεμβούργο (-1,1).

Σε ετήσια βάση (β΄ τρίμηνο 2025 έναντι β΄ τριμήνου 2024), 16 κράτη-μέλη είδαν το χρέος τους να αυξάνεται και έντεκα να μειώνεται. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Φινλανδία (+7,8 μονάδες), την Πολωνία (+6,1), τη Ρουμανία (+5,8), τη Βουλγαρία (+4,3), τη Γαλλία (+3,5), τη Σλοβακία (+2,7), την Ιταλία (+2,3) και τη Λετονία (+2,0). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-8,9 μονάδες), την Ιρλανδία (-7,2), την Κύπρο (-6,5), τη Δανία (-3,5) και την Πορτογαλία (-2,3).

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