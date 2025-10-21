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Αυξημένη εποπτεία και δημοσιοποίηση των φορέων που καθυστερούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών
Οικονομία
14:17 - 21 Οκτ 2025

Αυξημένη εποπτεία και δημοσιοποίηση των φορέων που καθυστερούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Reporter.gr Newsroom
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Η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές. 

Το ζήτημα απασχόλησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της τον περασμένο Μάρτιο, καθώς πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αξιοπιστία του κράτους.

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με αποστολή την εις βάθος ανάλυση του προβλήματος και τον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών των καθυστερήσεων. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργήθηκε ήδη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων θα οδηγήσουν σε μία σαφή αποτύπωση της κατάστασης στις αρχές του 2026. Τότε , θα υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

  • το ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών
  • το ύψος των οφειλών τους, και
  • τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και έχουν ήδη καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και, κυρίως, της συνέπειας του Δημοσίου απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών νωρίτερα σήμερα το πρωί , στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο είπε : «Από την πρώτη μέρα αυτό με έχει απασχολήσει πολύ και εμένα και την ομάδα μου στο Υπουργείο Οικονομικών, οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο. Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία. Αυτό το είχα διαπιστώσει και ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης : Ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις. Και εγώ θα σας πω δεν μπορείς και να το διαχειριστείς καν. Οπότε εδώ μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μια καταγραφή οργανισμό-οργανισμό» . Ο κ. Πιερρακάκης κατέληξε : «Στους επόμενους μήνες, για να το πω «κωδικοποιημένα», όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Θα ξέρει ο κόσμος ποιος δημόσιος οργανισμός καθυστερεί και γιατί».

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