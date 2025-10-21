ΕΛΣΤΑΤ: Πλεόνασμα €2,91 δισ. το 2024 – Το δημόσιο χρέος στο 154,2% του ΑΕΠ

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2021-2024, τα οποία καταρτίστηκαν βάσει του Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2025 και τα οποία υποβλήθηκαν στη Eurostat, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας, κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009.

Το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2024, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 2,91 δισ. Ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμάται στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Στα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024 η δαπάνη της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα.

Δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα δημοσιονομικά στοιχεία που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2025 και αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση να είναι σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών-ESA 2010.

Από την προηγούμενη κοινοποίηση ΔΥΕ (Απρίλιος 2025) υπήρξε συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία μεταξύ της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, σε συνέπεια με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η τεχνική βοήθεια της Eurostat έχει ζητηθεί ρητά σε όλους τους κρίσιμους τομείς της κατάρτισης των στοιχείων της ΔΥΕ.

Μεταβολές μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2025 και του Οκτωβρίου 2025

Αιτίες αναθεωρήσεων στο έλλειμμα και χρέος μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων ΔΥΕ Απριλίου 2025 και του Οκτωβρίου 2025. Οι αναθεωρήσεις στο αποτέλεσμα των ετών 2021 - 2024 οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μεθοδολογικές αλλαγές στην ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών και στην αναθεώρηση του ΑΕΠ.