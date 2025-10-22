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ΤτΕ: Πλεόνασμα 4,15 δισ. παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο - Αύξηση 10,5% για τις εισπράξεις
Οικονομία
14:59 - 22 Οκτ 2025

ΤτΕ: Πλεόνασμα 4,15 δισ. παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο - Αύξηση 10,5% για τις εισπράξεις

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Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 4.148,7 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025 και 14.340,6 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025. Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,5% τον Αύγουστο του 2025 και κατά 12,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αναφέρουν τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 4.148,7 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.827,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, αύξηση κατά 10,5% κατέγραψαν τον Αύγουστο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.523,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4.093,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 41,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Αύγουστος 2025: 375,0 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2024: 265,3 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,1% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 188,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 93,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 14.340,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 13.041,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.787,8 εκατ. ευρώ ή 12,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 489,0 εκατ. ευρώ ή 26,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.371,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,1% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 65,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Αύγουστο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 30,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.863,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 υποχώρησαν κατά 2,0% (Αύγουστος 2025: 2.440,9 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2024: 2.489,5 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 5,4% (Αύγουστος 2025: 1.853,1 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2024: 1.959,3 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 10,9% και διαμορφώθηκαν στα 587,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 16,5% και διαμορφώθηκαν στα 612,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 13,7% και διαμορφώθηκαν στα 262,7 εκατ. ευρώ. Πτώση κατά 8,0% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 337,5 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 40,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 848,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,1% και διαμορφώθηκαν στα 205,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.182,9 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.707,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7.108,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 2.074,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.637,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.023,3 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 1,4% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 984,3 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 8,7% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.485,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 1.174,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 20,6%. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2025 διαμορφώθηκε σε 7.465,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 8,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 2,7% έναντι του Αυγούστου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 22,7%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ 27 (κατά 4,5%) όσο και από τις λοιπές χώρες (κατά 14,6%). Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,1% και διαμορφώθηκε σε 2.927,2 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που αυξήθηκε κατά 6,8% σε 1.709,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε σε 1.080,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,7% σε 450,7 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 0,4% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 555,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκε κατά 12,4% και διαμορφώθηκε σε 978,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 23,5% σε 174,2 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 4,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 25.920,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 24.890,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 15.285,6 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 10.635,1 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 6,9%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 7,8% και διαμορφώθηκε σε 3.893,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 1.423,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 2,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.576,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,5% και διαμορφώθηκε σε 3.277,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 6,1% σε 1.078,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 20,1 χιλ. ταξιδιώτες.

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