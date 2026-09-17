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ΤτΕ: Στα €79,7 δισ. τα υπό διαχείριση δάνεια στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026
Οικονομία
13:35 - 17 Σεπ 2026

ΤτΕ: Στα €79,7 δισ. τα υπό διαχείριση δάνεια στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026

Reporter.gr Newsroom
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Τα στατιστικά στοιχεία δανείων υπό διαχείριση από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) για το β΄ τρίμηνο 2026 παρουσίασε η ΤτΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αύξηση κατά 59 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
  • Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 79.653 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 79.595 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28.150 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, από 27.800 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 350 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 28.148 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 9.817 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στο 1 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9.988 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 187 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.515 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 24 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16.218 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 172 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 24.961 εκατ. ευρώ.

Πίνακας: Υπό διαχείριση δάνεια κατοίκων εσωτερικού από τις ΕΔΑΔΠ, η κυριότητα των οποίων έχει μεταβιβαστεί σε εταιρίες του εξωτερικού

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