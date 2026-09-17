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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο
Ειδήσεις
12:10 - 17 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Μάιο 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Κατά το μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 2,7%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 6,9% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 8,6%.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 6,6%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 8,7% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 7,1%.
  • Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 παρατηρείται μείωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 0,6% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 2,0% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 17,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, παρατηρείται μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, κατά 8,4% στους επισκέπτες, μείωση κατά 1,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 6,5% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

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