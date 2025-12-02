ΟΟΣΑ: Σταθερή αναπτυξιακή πορεία για την Ελλάδα όσο υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο ΟΟΣΑ βλέπει σταθερή και ανθεκτική ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία την περίοδο έως το 2027, σύμφωνα με τη νέα έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές. Ο οργανισμός υπολογίζει ότι η ανάπτυξη για φέτος διαμορφώθηκε στο 2,1% και προβλέπει επιτάχυνση στο 2,2% το 2026, προτού καταγραφεί μικρή επιβράδυνση στο 1,8% το 2027, λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρά ταύτα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, στηριζόμενη στην άνοδο της απασχόλησης και των μισθών, ενώ οι εξαγωγές θα ενισχυθούν χάρη στη βελτίωση της διεθνούς ζήτησης. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω στο 2,1% το 2027.

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και αντοχή στην αγορά εργασίας

Η έκθεση σημειώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε έντονη το 2025, με ρυθμό ανάπτυξης 1,7% το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στις επενδύσεις, την κατανάλωση και τις εξαγωγές. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% στο πρώτο εξάμηνο, με την τάση να συνεχίζεται και στη συνέχεια. Ο πληθωρισμός υποχώρησε σημαντικά στο 1,6% τον Οκτώβριο, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας παραμένουν υψηλές και η ανεργία μειώθηκε στο 8,2% τον Σεπτέμβριο. Οι μισθοί ενισχύθηκαν κατά 8,7% το δεύτερο τρίμηνο, αντανακλώντας τη στενότητα της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, τα εταιρικά δάνεια αυξήθηκαν καθώς τα επιτόκια μειώθηκαν στο 4%, ενώ ο τουρισμός συνέχισε δυναμικά. Στο εξωτερικό εμπόριο, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι άμεσες επιπτώσεις από τους δασμούς θα είναι περιορισμένες, αλλά ενδέχεται να επηρεαστεί η ζήτηση από βασικούς εταίρους, όπως η Γερμανία. Το επιτόκιο του ελληνικού δεκαετούς μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους και το spread με τη Γερμανία κατά 19 μονάδες βάσης.

Η δημοσιονομική εικόνα παραμένει ισχυρή, με τα πρωτογενή πλεονάσματα να αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 2,3% και 2,9% του ΑΕΠ έως το 2027. Το 2024 το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε στο 4%, χάρη σε υψηλότερα του αναμενόμενου έσοδα, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες. Τα νέα μέτρα του 2026, που συνδυάζουν φορολογικές αλλαγές και αυξημένες δαπάνες για άμυνα και ασφάλεια, εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 0,7% του ΑΕΠ το 2026 και το 0,9% το 2027. Οι προγραμματισμένες αυξήσεις του κατώτατου μισθού έως τον Απρίλιο του 2027 θα ενισχύσουν περαιτέρω τα εισοδήματα. Οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπεται να κορυφωθούν στο 4% του ΑΕΠ το 2026, πριν αρχίσει η σταδιακή απόσυρσή τους, που θα περιορίσει την επενδυτική ώθηση.

Προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω μείωση χρέους

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους παραμένει κρίσιμη, δεδομένων των δημογραφικών πιέσεων και των αυξημένων επενδυτικών αναγκών. Για να διατηρηθεί μια ισχυρή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, απαιτείται βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις ρυθμιστικό πλαίσιο θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις. Ο οργανισμός προτείνει περαιτέρω μείωση του γραφειοκρατικού φορτίου, επιτάχυνση της αναθεώρησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων και χαλάρωση περιορισμών σε επαγγελματικές υπηρεσίες όπως δικηγόροι και συμβολαιογράφοι.

Παράλληλα, η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και η καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων θα βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Ο ΟΟΣΑ τονίζει επίσης ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών –ειδικά μέσω μεταφοράς πόρων από επιδόματα προς δομές– θα διευκολύνει την ένταξη περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στη συνολική οικονομική ανάπτυξη.