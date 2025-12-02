Στη Δικαιοσύνη οι «υπερτυχεροί» του ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την παραπομπή

Με εισήγηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, η Επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει στον εισαγγελέα και στον επικεφαλής της Αρχής για το «μαύρο χρήμα», Χαράλαμπο Βουρλιώτη, τις καταθέσεις τριών προσώπων: της αγρότισσας Καλλιόπης Σεμερτζίδου - γνωστής ως η αγρότισσα με την Ferrar-, του κτηνοτρόφου Χρήστου Μαγειρία και του αγροτοσυνδικαλιστή Ανδρέα Στρατάκη. Στόχος είναι να εξεταστεί αν τα κέρδη στα οποία αναφέρθηκαν αποτελούν γνήσια τύχη ή πιθανή προσπάθεια συγκάλυψης παράνομων εσόδων.
Ο κ. Στρατάκης είχε δηλώσει στην Επιτροπή ότι συγγενικό του πρόσωπο είχε κερδίσει «δύο-τρεις φορές το λαχείο», διευκρινίζοντας αργότερα ότι η κόρη του είχε κερδίσει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ το 2017 από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Από την πλευρά της, η κ. Σεμερτζίδου ανέφερε ότι ο σύντροφός της είχε συχνά κέρδη σε τυχερά παιχνίδια, χωρίς όμως να μπορεί να ανακαλέσει συγκεκριμένα ποσά.
Στη διαδικασία προστέθηκε και η πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, την οποία η ΝΔ έκανε δεκτή, ώστε να ζητηθούν από τις φορολογικές αρχές πιθανές εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών των εμπλεκομένων. «Αν υπάρχουν λαχεία που εμφανίζονται για να δικαιολογήσουν έσοδα, τότε υπάρχει σαφές ζήτημα», δήλωσε ο κ. Κόκκαλης.
Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέλεξαν να απέχουν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας τη διαδικασία ως προσχηματική. Το ΠΑΣΟΚ, διά της εισηγήτριας Μιλένας Αποστολάκη, υποστήριξε ότι η Επιτροπή «ευτελίζει τον θεσμικό της ρόλο», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης». Αντίστοιχα, η Δ. Μανωλάκου του ΚΚΕ μίλησε για «σοβαρό πολιτικό και θεσμικό ατόπημα».
Η πλειοψηφία, από την άλλη πλευρά, επιμένει ότι η διερεύνηση των ασυνήθιστων αυτών κερδών αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της υπόθεσης, καθώς «ενδέχεται να συνδέεται με παράνομη οικονομική δραστηριότητα» γύρω από τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.