Στη Δικαιοσύνη οι «υπερτυχεροί» του ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την παραπομπή

Νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η απόφαση της πλειοψηφίας να παραπέμψει στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα οποία εμφανίζονται, παράλληλα, να έχουν καταγράψει ασυνήθιστα υψηλά κέρδη σε τυχερά παιχνίδια.

Με εισήγηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, η Επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει στον εισαγγελέα και στον επικεφαλής της Αρχής για το «μαύρο χρήμα», Χαράλαμπο Βουρλιώτη, τις καταθέσεις τριών προσώπων: της αγρότισσας Καλλιόπης Σεμερτζίδου - γνωστής ως η αγρότισσα με την Ferrar-, του κτηνοτρόφου Χρήστου Μαγειρία και του αγροτοσυνδικαλιστή Ανδρέα Στρατάκη. Στόχος είναι να εξεταστεί αν τα κέρδη στα οποία αναφέρθηκαν αποτελούν γνήσια τύχη ή πιθανή προσπάθεια συγκάλυψης παράνομων εσόδων.

Ο κ. Στρατάκης είχε δηλώσει στην Επιτροπή ότι συγγενικό του πρόσωπο είχε κερδίσει «δύο-τρεις φορές το λαχείο», διευκρινίζοντας αργότερα ότι η κόρη του είχε κερδίσει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ το 2017 από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Από την πλευρά της, η κ. Σεμερτζίδου ανέφερε ότι ο σύντροφός της είχε συχνά κέρδη σε τυχερά παιχνίδια, χωρίς όμως να μπορεί να ανακαλέσει συγκεκριμένα ποσά.

Στη διαδικασία προστέθηκε και η πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, την οποία η ΝΔ έκανε δεκτή, ώστε να ζητηθούν από τις φορολογικές αρχές πιθανές εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών των εμπλεκομένων. «Αν υπάρχουν λαχεία που εμφανίζονται για να δικαιολογήσουν έσοδα, τότε υπάρχει σαφές ζήτημα», δήλωσε ο κ. Κόκκαλης.

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέλεξαν να απέχουν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας τη διαδικασία ως προσχηματική. Το ΠΑΣΟΚ, διά της εισηγήτριας Μιλένας Αποστολάκη, υποστήριξε ότι η Επιτροπή «ευτελίζει τον θεσμικό της ρόλο», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης». Αντίστοιχα, η Δ. Μανωλάκου του ΚΚΕ μίλησε για «σοβαρό πολιτικό και θεσμικό ατόπημα».

Η πλειοψηφία, από την άλλη πλευρά, επιμένει ότι η διερεύνηση των ασυνήθιστων αυτών κερδών αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της υπόθεσης, καθώς «ενδέχεται να συνδέεται με παράνομη οικονομική δραστηριότητα» γύρω από τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.