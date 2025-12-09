Παπαθανάσης: Στο επίκεντρο το στεγαστικό - Από το 2026 σε πλήρη εφαρμογή η κοινωνική αντιπαροχή

Σε μια αναλυτική τοποθέτηση για το σύνολο των στεγαστικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, αλλά και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2026, με το Υπερταμείο ήδη να «τρέχει» τις προκαταρκτικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, το κράτος θα παραχωρεί οικόπεδα σε ιδιώτες για την ανέγερση κατοικιών, διατηρώντας μέρος των νέων διαμερισμάτων για διάθεση σε πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα. «Δεν μιλάμε για λίγα σπίτια αλλά για χιλιάδες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα τεχνικά και πολεοδομικά στοιχεία καθορίζουν ακόμη τον τελικό αριθμό.

Σπίτι Μου 2: 11.200 ωφελούμενοι – Άνοιγμα έως τον Μάιο του 2026

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2», το οποίο έχει ήδη καλύψει το 68% του προϋπολογισμού του. Περίπου 11.200 δικαιούχοι έχουν ολοκληρώσει διαδικασίες αγοράς κατοικίας, με μέση επιφάνεια 88 τ.μ. και μέση αξία 150.000 ευρώ. Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νέους έως 50 ετών, παραμένει ανοικτό έως τον Μάιο του 2026.

«Οι δικαιούχοι πληρώνουν δόση χαμηλότερη από το ενοίκιο», σημείωσε, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα εξυπηρετεί κατά βάση νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα περίπου 20.500 ευρώ.

Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης με επιδότηση 80-90%

Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε νέο πρόγραμμα ανακαίνισης για κλειστά και παλαιά σπίτια, διαφορετικό από τα κλασικά ενεργειακά προγράμματα. Όπως είπε, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει μοντέλο «χαμηλής ενεργειακής αναβάθμισης και υψηλής ανακαίνισης». Το κονδύλι που εξετάζεται φθάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να καλύψει δεκάδες χιλιάδες κατοικίες.

«Πολλά σπίτια μένουν κλειστά γιατί οι ιδιοκτήτες δεν έχουν χρήματα να τα ανακαινίσουν. Θέλουμε να ανοίξουν στην αγορά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί ανακαινίσεις με ποσοστά που φθάνουν το 90%.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση ζητά σοβαρή εκπροσώπηση και διάλογο

Στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Παπαθανάσης μίλησε για την ανάγκη ενός «καλόπιστου και ουσιαστικού διαλόγου», αποτρέποντας ταυτόχρονα τις ακραίες ενέργειες που, όπως είπε, δεν βοηθούν στη λύση των προβλημάτων.

Αναφέρθηκε σε πληρωμές ενισχύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη:

460 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί,

εκ των οποίων 80 εκατ. ευρώ μέσω κρατικής αρωγής,

με 66 εκατομμύρια να πηγαίνουν σε 24.000 αγρότες και κτηνοτρόφους.

Επεσήμανε ότι «δεν θα πάρει κανείς χρήματα που δεν δικαιούται», ενώ όσοι τα δικαιούνται «θα τα λάβουν στο ακέραιο».

Για τα επεισόδια σε Μακεδονία και Κρήτη, ο υπουργός υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες «δεν τιμούν τον αγώνα των αγροτών και υπονομεύουν τον διάλογο».

Δεν γυρίζουμε στις εποχές του «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»

Αναφερόμενος σε αιτήματα για φοροελαφρύνσεις και κάλυψη κόστους παραγωγής, ο υπουργός τόνισε ότι αυτά μπορούν να εξεταστούν μόνο στο πλαίσιο διαλόγου και πάντα εντός δημοσιονομικών ορίων.

«Θα πάμε στον πάτο του βαρελιού για ό,τι είναι απαραίτητο, αλλά χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία», ανέφερε.

Κανένα σχόλιο για Καραμανλή και Σαμαρά

Σχετικά με τις επικρίσεις των πρώην πρωθυπουργών Καραμανλή και Σαμαρά για τη διαχείριση των κινητοποιήσεων, ο κ. Παπαθανάσης απέφυγε να δώσει συνέχεια: «Η κυβέρνηση προχωρά στο έργο της. Θα κριθούμε το 2027».