«Καίνε» τα κυμαινόμενα στεγαστικά – Εκτόξευση του Euribor κοντά στο 3%

Το Euribor έκλεισε τον Αύγουστο του 2026 περίπου στο 2,95%, υψηλότερα από το 2,855% του Ιουλίου, καταγράφοντας έτσι το υψηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο δείκτης, με τον οποίο συνδέεται σημαντικό μέρος των κυμαινόμενων στεγαστικών δανείων στην Ισπανία, συμπληρώνει πλέον δύο διαδοχικούς μήνες ανόδου, μετά τη μικρή υποχώρηση που σημειώθηκε τον Ιούνιο.

Η άνοδος έχει άμεσες συνέπειες για τα νοικοκυριά που καλούνται σύντομα να αναπροσαρμόσουν το δάνειό τους. Τον Αύγουστο του 2025, το Euribor βρισκόταν στο 2,114%, δηλαδή περισσότερο από οκτώ δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότερα από το σημερινό επίπεδο. Σημαντική είναι και η διαφορά σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο μηνιαίος δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 2,221%.

Για στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ διάρκειας 25 ετών, με περιθώριο 1 ποσοστιαίας μονάδας πάνω από το Euribor, η Roams υπολογίζει ότι μια ετήσια αναπροσαρμογή θα σήμαινε αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά περίπου 65 ευρώ, δηλαδή περίπου 780 ευρώ επιπλέον τον χρόνο. Σε περίπτωση εξαμηνιαίας αναπροσαρμογής, η εκτιμώμενη αύξηση από τον σχετικό υπολογιστή ανέρχεται σε περίπου 58 ευρώ τον μήνα.

Γιατί δεν θα αυξηθούν όλα τα στεγαστικά το ίδιο

Τα συγκεκριμένα ποσά είναι ενδεικτικά και δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσια σε όλα τα κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια. Η επίδραση της ανόδου του Euribor εξαρτάται από το κεφάλαιο που απομένει προς αποπληρωμή, τη διάρκεια που απομένει, το περιθώριο που έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα και τη συχνότητα με την οποία προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιτοκίου.

Τα στεγαστικά δάνεια συνήθως βασίζονται στο γαλλικό σύστημα αποπληρωμής. Με αυτή τη μέθοδο, κατά τα πρώτα χρόνια του δανείου μεγαλύτερο μέρος της δόσης αντιστοιχεί στους τόκους, ενώ σταδιακά αυξάνεται το μέρος που αφορά την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Ένας δανειολήπτης που θέλει να περιορίσει την έκθεσή του σε μελλοντικές μεταβολές του Euribor μπορεί επίσης να εξετάσει την αλλαγή των όρων του δανείου, είτε μέσω τροποποίησης της σύμβασης με την τράπεζά του είτε μέσω μεταφοράς του στεγαστικού σε άλλη τράπεζα. Η διαδικασία και τυχόν επιβαρύνσεις εξαρτώνται από τους όρους κάθε σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αλλαγή.

Το Euribor από το 2,221% του Φεβρουαρίου πλησιάζει το 3% τον Αύγουστο

Η πορεία του 2026 δείχνει μια σαφή μεταβολή σε σχέση με τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στην αρχή του έτους. Το Euribor βρισκόταν στο 2,221% τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια αυξήθηκε στο 2,565% τον Μάρτιο. Τον Ιούλιο έφτασε στο 2,855%, ενώ τον Αύγουστο ενισχύθηκε εκ νέου, περίπου στο 2,95%.

Η μηνιαία άνοδος συνοδεύτηκε επίσης από ημέρες κατά τις οποίες ο ημερήσιος δείκτης ξεπέρασε το όριο του 3%. Στις 21 Αυγούστου ανήλθε στο 3,003%, επίπεδο που άγγιξε ξανά προς το τέλος του μήνα.

Η ημερήσια πορεία του δείκτη δεν καθορίζει άμεσα τη δόση ενός στεγαστικού δανείου. Για τις αναπροσαρμογές χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος μηνιαίος δείκτης που προβλέπει η σύμβαση. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διαφορές σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους ή σε σχέση με έξι μήνες νωρίτερα για όσους αναπροσαρμόζουν τώρα το δάνειό τους.

Ο πληθωρισμός αυξάνει εκ νέου την πίεση προς την ΕΚΤ

Η πορεία του Euribor συμπίπτει με νέα άνοδο του πληθωρισμού και με την προσοχή των αγορών στις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η κεντρική τράπεζα αύξησε τον Ιούνιο τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,40% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,65%.

Τον Ιούλιο, ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα και τα τρία βασικά επιτόκια. Η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να συνδέει τις αποφάσεις της με την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, χωρίς να προδεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Το περιβάλλον έχει γίνει πιο σύνθετο μετά τα τελευταία στοιχεία για τις τιμές στην Ισπανία. Ο προκαταρκτικός δείκτης του INE τοποθετεί τον ετήσιο πληθωρισμό στο 4,3% τον Αύγουστο, επτά δέκατα υψηλότερα από το 3,6% του Ιουλίου. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τα ενεργειακά προϊόντα, υποχωρεί κατά ένα δέκατο και διαμορφώνεται στο 2,9%.

Τα καύσιμα οδηγούν τον πληθωρισμό τον Αύγουστο

Το INE αποδίδει μεταξύ άλλων την άνοδο του πληθωρισμού στα καύσιμα και τα λιπαντικά για ιδιωτικά οχήματα, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν τον Αύγουστο, ενώ τον ίδιο μήνα του 2025 είχαν υποχωρήσει. Επιπλέον, αν και σε μικρότερο βαθμό, συνέβαλαν τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά, οι τιμές των οποίων μειώθηκαν λιγότερο από ό,τι έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη των τιμών της ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία για τις προσδοκίες σχετικά με τα επιτόκια. Μια παρατεταμένη αύξηση των ενεργειακών τιμών μπορεί να μετακυλιστεί στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς και να δυσκολέψει την επιστροφή του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Το συγκεκριμένο περιβάλλον εξηγεί γιατί οι αγορές παρακολουθούν στενά κάθε νέο μήνυμα σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Το Euribor αποτυπώνει τις προσδοκίες για τα επιτόκια και μπορεί να προεξοφλεί τις εξελίξεις πριν ακόμη η ΕΚΤ λάβει επίσημα τις αποφάσεις της.

Το 3% γίνεται ξανά σημείο αναφοράς για το Euribor

Η Laura Martínez, εκπρόσωπος της εταιρείας μεσιτείας στεγαστικών iAhorro, εκτιμά ότι η πρόσφατη συμπεριφορά του δείκτη αντανακλά ακριβώς αυτές τις προσδοκίες. «Το Euribor προεξοφλεί μια αυστηροποίηση του κόστους χρήματος από την ΕΚΤ. Η αγορά κινείται ταχύτερα από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις επιτοκίων», σημειώνει.

Ο Pablo Vega, ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικών της Roams, επισημαίνει επίσης τη σημασία των σημάτων που ενδέχεται να στείλει η ΕΚΤ για τα επόμενα βήματά της. Κατά την άποψή του, η αγορά δεν θα επικεντρωθεί μόνο στην επόμενη απόφαση για τα επιτόκια, αλλά και στις προσδοκίες που θα διαμορφωθούν για τις επόμενες συνεδριάσεις.

Ο Αύγουστος κλείνει έτσι με το Euribor και πάλι πολύ κοντά στο 3% και σαφώς υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από έναν χρόνο. Για τα νοικοκυριά με κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια που καλούνται τώρα να αναπροσαρμόσουν το δάνειό τους, η διαφορά αυτή θα μεταφραστεί σε υψηλότερες δόσεις, αν και το ακριβές κόστος θα εξαρτηθεί από τους όρους κάθε δανείου.