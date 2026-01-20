Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποιεί ότι η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 17.02.2026.

Έως τη Δευτέρα 17/02/2026 παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., για την ασφάλιση εργαζομένων τους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) προηγούμενων μισθολογικών περιόδων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση της νέας γραμμογράφησης της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων (σχετικό το με αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Η παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, βάσει των αλλαγών που επήλθαν στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η παρούσα παράταση δεν αφορά την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.