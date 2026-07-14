Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η σχετική υπουργική απόφαση, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή.



Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ποιες παλιές ταυτότητες καλύπτει η ρύθμιση

Η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ.