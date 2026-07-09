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Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης
Φορολογία
08:32 - 09 Ιουλ 2026

Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης

Γιώργος Αλεξάκης
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Μία εβδομάδα επιπλέον φαίνεται πως θα δοθεί για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας έως τις 22 Ιουλίου, αντί της 15ης Ιουλίου που ισχύει σήμερα.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά τις έντονες παρεμβάσεις του λογιστικού κόσμου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), τα οποία υποστηρίζουν ότι ο όγκος των εκκρεμών δηλώσεων και τα τεχνικά προβλήματα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στα υφιστάμενα χρονικά περιθώρια.

Παρά τη σημαντική επιτάχυνση των υποβολών τις τελευταίες ημέρες, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, διατηρώντας την πίεση στα λογιστικά γραφεία.

Περίπου 900.000 δηλώσεις απομένουν

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος τα 6,9 εκατομμύρια.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 900.000 δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που μεταφράζεται σε ιδιαίτερα υψηλό ημερήσιο φόρτο εργασίας για λογιστές και φοροτεχνικούς.

Τα προβλήματα που επικαλείται το Ο.Ε.Ε.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει ταχθεί υπέρ της παράτασης, επισημαίνοντας ότι μια μικρή μετατόπιση της προθεσμίας θα περιορίσει τα λάθη, τις τροποποιητικές δηλώσεις και την επιβολή άσκοπων προστίμων, χωρίς να επηρεάσει την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, καθώς η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος καταβάλλεται στις 31 Ιουλίου.

Μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων που καταγράφει είναι:

  • οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA, καθώς οι τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, όπως οι απογραφές αποθεμάτων και οι αποσβέσεις, απαιτούν έως και 48 ώρες για να εμφανιστούν στο έντυπο Ε3,

  • η μη έκδοση των σημειωμάτων Clawback και Rebate για το φορολογικό έτος 2025, γεγονός που δεν επιτρέπει σε επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας να οριστικοποιήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία,

  • τα προβλήματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης, που δυσχεραίνουν την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο λογαριασμός των εκκαθαριστικών

Με βάση την επεξεργασία 6.001.433 δηλώσεων Ε1 από την ΑΑΔΕ, η εικόνα των εκκαθαριστικών διαμορφώνεται ως εξής:

  • Χρεωστικές δηλώσεις: 2.068.093 ή ποσοστό 34,46%. Ο συνολικός φόρος που έχει βεβαιωθεί ανέρχεται σε 3,949 δισ. ευρώ, με μέση επιβάρυνση 1.909 ευρώ ανά φορολογούμενο.

  • Πιστωτικές δηλώσεις: 1.797.429 ή ποσοστό 29,95%, με επιστροφές φόρου συνολικού ύψους 557,75 εκατ. ευρώ και μέση επιστροφή 310 ευρώ.

  • Μηδενικές δηλώσεις: 35,58% των υποβληθεισών δηλώσεων, χωρίς επιπλέον φόρο ή επιστροφή.

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, διατηρούνται οι εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση, ενώ εξετάζεται να ισχύσουν και για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της νέας προθεσμίας που αναμένεται να οριστεί.

Το Ο.Ε.Ε. ζητά παράταση έως τις 31 Ιουλίου

Επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ

Στο μεταξύ, την παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 31 Ιουλίου ζητά, από την πλευρά του, το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον διοικητή της ΑΑΔΕ.

Όπως επισημαίνει, η φετινή διαδικασία εξελίχθηκε σαφώς καλύτερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χάρη στην έγκαιρη έναρξη των δηλώσεων και στη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, στη διάρκεια της περιόδου προέκυψαν νέες νομοθετικές αλλαγές, συνεχείς προσαρμογές στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και αυξημένες υποχρεώσεις για τα λογιστικά γραφεία.

Αυξημένες ανάγκες στις τουριστικές περιοχές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, όπου η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αυξάνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας των λογιστών.

Τα λογιστικά γραφεία καλούνται ταυτόχρονα να διαχειριστούν τις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις υποχρεώσεις μισθοδοσίας, τις απαιτήσεις των ψηφιακών πλατφορμών της Δημόσιας Διοίκησης και την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

«Δεν επηρεάζονται τα δημόσια έσοδα»

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι μια παράταση έως το τέλος Ιουλίου δεν θα δημιουργήσει δημοσιονομικό κενό, καθώς η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος παραμένει η ίδια.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η παράταση θα συμβάλει:

  • στην ορθή και ποιοτική υποβολή των δηλώσεων,

  • στη μείωση των λαθών και των τροποποιητικών δηλώσεων,

  • στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων,

  • στην προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των λογιστικών γραφείων και των επαγγελματιών του κλάδου.

Τέλος, ζητεί να διατηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα φορολογικά ευεργετήματα και οι εκπτώσεις για όσους υποβάλουν εμπρόθεσμα τη δήλωσή τους εντός της νέας προθεσμίας, καθώς και να ανακοινωθεί άμεσα η σχετική απόφαση ώστε να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός για φορολογούμενους και λογιστές.

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