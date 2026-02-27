Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης

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Με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» θα χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ένταξης που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.275.000 ευρώ, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση νέων αλουμινίου με θερμοδιακόπτη και θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες ασφαλείας, αντικατάσταση κεντρικών μονάδων ψύξης και θέρμανσης, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας led.

Στόχος είναι η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου του Δημοτικού θεάτρου στην κατηγορία Β από την κατηγορία Ε στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Μυτιλήνης και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.