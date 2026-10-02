ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής
Οικονομία
09:43 - 02 Οκτ 2026

Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» η Β’ φάση της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του Ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,5 εκ.€.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή:

  • έργου εκβολής στη θάλασσα με πόντισμα ογκόλιθων,
  • νέας γέφυρας και διάβασης επί της Λ. Σουνίου, στη διασταύρωση με το ρέμα Ξερέα, στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου
  • λοιπών τεχνικών έργων διευθέτησης, συναρμογών και αντιστήριξης.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε μήκος 1,54 χιλιομέτρων .

Δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Αττικής και η συγχρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Συνοχής.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Α’ και της Β’ φάσης ανέρχεται σε 8,9 εκ €.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟΟ: Κάθε πρόγραμμα, ευρωπαϊκό και εθνικό, υπόκειται σε έλεγχο – Κάθε έλεγχος είναι απαραίτητος και καλοδεχούμενος
Οικονομία

ΥΠΕΘΟΟ: Κάθε πρόγραμμα, ευρωπαϊκό και εθνικό, υπόκειται σε έλεγχο – Κάθε έλεγχος είναι απαραίτητος και καλοδεχούμενος

ΕΣΥ: 8,26 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
Οικονομία

ΕΣΥ: 8,26 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης
Ναυτιλία

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης

Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
Οικονομία

Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/10/2026 - 10:04

Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τη δράση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Τι της προσάπτουν

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 10:03

Qualco Technology: Ολοκλήρωσε για τρίτη συνεχή χρονιά το Executive Connect με τη συμμετοχή πελατών από 15+ χώρες

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 10:01

Υπό πίεση οι ασιατικές αγορές – Εβδομαδιαίες ζημιές 1,5%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 09:46

Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές

Οικονομία
02/10/2026 - 09:43

Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής

Οικονομία
02/10/2026 - 09:41

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, σημαντική ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Φορολογία
02/10/2026 - 09:36

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για τις Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:36

Στ. Αραμπατζή: Η βουλευτής της ΝΔ ελέγχεται για το αν έκανε μπότοξ στο μικροβιολογικό ιατρείο της

Πολιτική
02/10/2026 - 09:30

Πιερρακάκης: Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:15

Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/10/2026 - 09:03

Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Οικονομία
02/10/2026 - 08:41

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο 8μηνο - Μόλις 6,7% σε ρύθμιση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:32

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:14

Η ανατροπή του Brexit βρίσκεται στο τραπέζι, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Τι εκτιμούν αναλυτές

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:05

Η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:00

Η ιστορία του 38χρονου ήρωα-κυβερνήτη που απέκρουσε την επίθεση στην πτήση της FlyDubai

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 07:51

ΔΕΗ: Οι τιμές για τον Οκτώβριο - Τι ισχύει για πράσινα και μπλε τιμολόγια

Ομόλογα
02/10/2026 - 07:49

Ομόλογα: Γιατί εκτινάσσονται οι αποδόσεις – Δέκα παράγοντες που πιέζουν τις αγορές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:35

ΗΠΑ – Ευρώπη: «Παζάρι» για τα αποθέματα ντίζελ με φόντο τις τιμές

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:08

Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:50

Σάμος: Στη Δικαιοσύνη έξι μαθητές για καταλήψεις – Μαζί τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:38

Αιθιοπία – Ερυθραία: Κόβουν τους διπλωματικούς τους δεσμούς εν μέσω νέας έντασης

Υγεία
01/10/2026 - 22:30

Στο Institute of Life – ΙΑΣΩ ο Βασίλειος Κελλάρης με στόχο τη νέα εποχή στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:19

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Εργασιακά
01/10/2026 - 22:05

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Εμπορεύματα
01/10/2026 - 21:56

Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Magazino
01/10/2026 - 21:37

Όταν ο έφηβος «λυγίζει» στο σπίτι: Γιατί η ένταση δεν σημαίνει αδυναμία

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 21:22

Ευρωγορές: «Βουτιά» άνω του 1% με φόντο την άνοδο των αποδόσεων

Πολιτική
01/10/2026 - 21:05

Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ