Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής

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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» η Β’ φάση της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του Ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,5 εκ.€.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή:

έργου εκβολής στη θάλασσα με πόντισμα ογκόλιθων,

νέας γέφυρας και διάβασης επί της Λ. Σουνίου, στη διασταύρωση με το ρέμα Ξερέα, στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου

λοιπών τεχνικών έργων διευθέτησης, συναρμογών και αντιστήριξης.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε μήκος 1,54 χιλιομέτρων .

Δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Αττικής και η συγχρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Συνοχής.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Α’ και της Β’ φάσης ανέρχεται σε 8,9 εκ €.