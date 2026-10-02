Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή:
- έργου εκβολής στη θάλασσα με πόντισμα ογκόλιθων,
- νέας γέφυρας και διάβασης επί της Λ. Σουνίου, στη διασταύρωση με το ρέμα Ξερέα, στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου
- λοιπών τεχνικών έργων διευθέτησης, συναρμογών και αντιστήριξης.
Τα έργα θα υλοποιηθούν σε μήκος 1,54 χιλιομέτρων .
Δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Αττικής και η συγχρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Συνοχής.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της Α’ και της Β’ φάσης ανέρχεται σε 8,9 εκ €.