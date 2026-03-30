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Παπαθανάσης: Νέες παρεμβάσεις σε δήμους της Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Οικονομία
13:47 - 30 Μαρ 2026

Παπαθανάσης: Νέες παρεμβάσεις σε δήμους της Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Παναγιάς και τμήματος του οικισμού της Δήμητρας του Δήμου Δεσκάτης.      

Συγκεκριμένα, η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000 ευρώ, αφορά στην πλήρη αναβάθμιση και ολοκλήρωση των υποδομών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Παναγιάς και στον οικισμό της Δήμητρας. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή κατασκευή αγωγών συνολικού μήκους περίπου 1.610 μέτρων στον οικισμό της Δήμητρας και 924 μέτρων στην Τ.Κ. Παναγιάς. Με το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις για την πλήρη αποκατάσταση των δρόμων και την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Στόχος της παρέμβασης, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Προστασία του Περιβάλλοντος» και του άξονα προτεραιότητας «Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων», είναι η αντιμετώπιση της παλαιότητας των υφιστάμενων αγωγών PVC, η μείωση των συχνών διαρροών και η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού με μεταφορά δικτύου από ιδιωτικές αυλές σε δημόσιους δρόμους, ώστε οι βλάβες να επιδιορθώνονται άμεσα χωρίς ενοχλήσεις στους ιδιοκτήτες.

Επίσης, με απόφαση του Αν. Υπ. Εθ. Ο.Ο εντάχθηκε στο ίδιο Πρόγραμμα, η μελέτη αθλητικού συγκροτήματος για την δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στίβου και ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου επί του πρώην στρατοπέδου “Καπετάν Φούφα” του Δήμου Εορδαίας.

Συγκεκριμένα, η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 760.000 ευρώ, αφορά την μελέτη της κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων σε τμήμα έκτασης εντός του πρώην στρατοπέδου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν: ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου τουλάχιστον 3.500 θέσεων με τις συνοδές απαιτούμενες εγκαταστάσεις, κλειστό χώρο το οποίο θα λειτουργεί ως προπονητήριο για αγωνίσματα στίβου, προπονήσεις αθλητών, αποθεραπεία-φυσικοθεραπεία και συνοδές απαιτούμενες εγκαταστάσεις, χώρους αποδυτηρίων, WC, γραφείων, ιατρείων, καταστημάτων, υπέργειο χώρο στάθμευσης. Στη μελέτη περιλαμβάνεται, επιπλέον, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την κατάλληλη επιλογή φύτευσης και η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων ανάπαυσης και ψυχαγωγίας. Όλοι οι χώροι θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ανελκυστήρες, ράμπες πρόσβασης, σήμανση κ.τ.λ.).

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 13:50
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