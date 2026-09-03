Τσαβδαρίδης: Στα €28,7 εκατ. η στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης στη γουνοποιία της Δυτικής Μακεδονίας

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, δεν προσεγγίζουμε τον ιστορικό κλάδο της γουνοποιίας με όρους στείρας γραφειοκρατίας, αλλά ως ζήτημα εθνικής παραγωγικής ταυτότητας και κοινωνικής συνοχής για τη Δυτική Μακεδονία», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης, κ. Παρασκευά (Πάρι) Κουκουλόπουλου, με θέμα τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας στη Δυτική Μακεδονία.

Ο Υφυπουργός υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα ήδη από το 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διεθνείς κυρώσεις που ακολούθησαν έπληξαν την επιχειρηματικότητα της Καστοριάς και της Σιάτιστας, χρηματοδοτώντας έκτοτε διαδοχικά προγράμματα έκτακτης ενίσχυσης: το 2022 μέσω του ΕΠΑΝΕΚ με 3,63 εκατομμύρια ευρώ σε 77 επιχειρήσεις, το 2023 με τον 2ο Κύκλο με 4,44 εκατομμύρια ευρώ σε 120 επιχειρήσεις και το 2024 με την ολοκλήρωση του Κύκλου 2.Β, με 3,67 εκατομμύρια ευρώ σε 210 επιχειρήσεις. «Συνολικά, πάνω από 11,7 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν απευθείας στην τοπική αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε διεξοδικά στη νέα μεγάλη Δράση με τίτλο: «Ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αναπτυξιακή επανεκκίνησή τους», ύψους 17.000.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2026 - 2030, στο οποίο έχουν εκχωρηθεί 3.000.000,00€ από το ΠΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του ΕΠΑ 2026 - 2030, η οποία προβλέπεται να ενισχύσει 450 επιχειρήσεις. «Με τη νέα μεγάλη Δράση για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση του κλάδου, η συνολική οικονομική στήριξη που θα έχει διοχετευθεί στη γουνοποιία από το 2022 έως σήμερα αγγίζει με ακρίβεια τα 28.763.130 ευρώ», ανέφερε.

Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι η νέα Δράση είναι προϊόν εξαντλητικής διαβούλευσης με την Περιφέρεια, τα τοπικά Επιμελητήρια και τους φορείς του κλάδου, και διευρύνει ουσιαστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εντάσσοντας πλέον οριζόντια και τους νεότερους οικονομικούς φορείς με έναρξη εργασιών μέχρι και 31.12.2024 και προσαρμόστηκαν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σύμφωνα με την νέα ονοματολογία του 2025. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές οικοτεχνίες που είχαν αδικηθεί στο παρελθόν. Παράλληλα, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης αυξάνεται από 60.000 σε 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αφορολόγητη, ακατάσχετη, χωρίς κρατήσεις, χωρίς συμψηφισμό χρεών και χωρίς την απαίτηση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, δυνάμει του ν. 5317/2026. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στη νέα Δράση ανοίγει αρχές Σεπτεμβρίου.

Απαντώντας στο αίτημα του βουλευτή για διπλασιασμό του κατ' αποκοπή κατώτατου ποσού στις 20.000 ευρώ και για τη θέσπιση ξεχωριστού συμπληρωματικού υποπρογράμματος, ο Υφυπουργός ήταν σαφής: «Μια συντονισμένη κρατική ενίσχυση που αγγίζει πλέον, σωρευτικά, τα 28.763.130 ευρώ για την περιοχή, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. Το ελάχιστο ποσό των 10.000 ευρώ δεν είναι υποτίμηση ή εμπαιγμός, αλλά ένα ισχυρό, ρεαλιστικό δίχτυ ασφαλείας για τους μικρούς γουνοποιούς και τις οικοτεχνίες, που για πρώτη φορά βλέπουν την Πολιτεία να τους στηρίζει εμπράκτως και οριζόντια, χωρίς αποκλεισμούς». Πρόσθεσε ότι η αρχιτεκτονική της Δράσης έχει ήδη μεριμνήσει για τη δίκαιη στήριξη των μικρών γουνοποιών μέσα από ένα ενιαίο και συμπαγές πρόγραμμα, χωρίς να απαιτούνται αποσπασματικά υποπρογράμματα, καθώς τυχόν οριζόντια αύξηση θα προσέκρουε στα αυστηρά όρια του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του οποίου υλοποιείται η Δράση.

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν εργαζόμαστε με βάση τις εντυπώσεις, αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Ακούσαμε την κοινωνία και διορθώνουμε στρεβλώσεις, παραμένοντας σε διαρκή συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης», κατέληξε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.