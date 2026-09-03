ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσαβδαρίδης: Στα €28,7 εκατ. η στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης στη γουνοποιία της Δυτικής Μακεδονίας
Οικονομία
21:00 - 03 Σεπ 2026

Τσαβδαρίδης: Στα €28,7 εκατ. η στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης στη γουνοποιία της Δυτικής Μακεδονίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, δεν προσεγγίζουμε τον ιστορικό κλάδο της γουνοποιίας με όρους στείρας γραφειοκρατίας, αλλά ως ζήτημα εθνικής παραγωγικής ταυτότητας και κοινωνικής συνοχής για τη Δυτική Μακεδονία», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης, κ. Παρασκευά (Πάρι) Κουκουλόπουλου, με θέμα τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας στη Δυτική Μακεδονία.

Ο Υφυπουργός υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα ήδη από το 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διεθνείς κυρώσεις που ακολούθησαν έπληξαν την επιχειρηματικότητα της Καστοριάς και της Σιάτιστας, χρηματοδοτώντας έκτοτε διαδοχικά προγράμματα έκτακτης ενίσχυσης: το 2022 μέσω του ΕΠΑΝΕΚ με 3,63 εκατομμύρια ευρώ σε 77 επιχειρήσεις, το 2023 με τον 2ο Κύκλο με 4,44 εκατομμύρια ευρώ σε 120 επιχειρήσεις και το 2024 με την ολοκλήρωση του Κύκλου 2.Β, με 3,67 εκατομμύρια ευρώ σε 210 επιχειρήσεις. «Συνολικά, πάνω από 11,7 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν απευθείας στην τοπική αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε διεξοδικά στη νέα μεγάλη Δράση με τίτλο: «Ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αναπτυξιακή επανεκκίνησή τους», ύψους 17.000.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2026 - 2030, στο οποίο έχουν εκχωρηθεί 3.000.000,00€ από το ΠΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του ΕΠΑ 2026 - 2030, η οποία προβλέπεται να ενισχύσει 450 επιχειρήσεις. «Με τη νέα μεγάλη Δράση για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση του κλάδου, η συνολική οικονομική στήριξη που θα έχει διοχετευθεί στη γουνοποιία από το 2022 έως σήμερα αγγίζει με ακρίβεια τα 28.763.130 ευρώ», ανέφερε.

Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι η νέα Δράση είναι προϊόν εξαντλητικής διαβούλευσης με την Περιφέρεια, τα τοπικά Επιμελητήρια και τους φορείς του κλάδου, και διευρύνει ουσιαστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εντάσσοντας πλέον οριζόντια και τους νεότερους οικονομικούς φορείς με έναρξη εργασιών μέχρι και 31.12.2024 και προσαρμόστηκαν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σύμφωνα με την νέα ονοματολογία του 2025. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές οικοτεχνίες που είχαν αδικηθεί στο παρελθόν. Παράλληλα, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης αυξάνεται από 60.000 σε 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αφορολόγητη, ακατάσχετη, χωρίς κρατήσεις, χωρίς συμψηφισμό χρεών και χωρίς την απαίτηση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, δυνάμει του ν. 5317/2026. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στη νέα Δράση ανοίγει αρχές Σεπτεμβρίου.

Απαντώντας στο αίτημα του βουλευτή για διπλασιασμό του κατ' αποκοπή κατώτατου ποσού στις 20.000 ευρώ και για τη θέσπιση ξεχωριστού συμπληρωματικού υποπρογράμματος, ο Υφυπουργός ήταν σαφής: «Μια συντονισμένη κρατική ενίσχυση που αγγίζει πλέον, σωρευτικά, τα 28.763.130 ευρώ για την περιοχή, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. Το ελάχιστο ποσό των 10.000 ευρώ δεν είναι υποτίμηση ή εμπαιγμός, αλλά ένα ισχυρό, ρεαλιστικό δίχτυ ασφαλείας για τους μικρούς γουνοποιούς και τις οικοτεχνίες, που για πρώτη φορά βλέπουν την Πολιτεία να τους στηρίζει εμπράκτως και οριζόντια, χωρίς αποκλεισμούς». Πρόσθεσε ότι η αρχιτεκτονική της Δράσης έχει ήδη μεριμνήσει για τη δίκαιη στήριξη των μικρών γουνοποιών μέσα από ένα ενιαίο και συμπαγές πρόγραμμα, χωρίς να απαιτούνται αποσπασματικά υποπρογράμματα, καθώς τυχόν οριζόντια αύξηση θα προσέκρουε στα αυστηρά όρια του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του οποίου υλοποιείται η Δράση.

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν εργαζόμαστε με βάση τις εντυπώσεις, αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Ακούσαμε την κοινωνία και διορθώνουμε στρεβλώσεις, παραμένοντας σε διαρκή συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης», κατέληξε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: Έως €14.220 επιδότηση για προσλήψεις στη Δυτική Μακεδονία – Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Έως €14.220 επιδότηση για προσλήψεις στη Δυτική Μακεδονία – Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα

Καλαφάτης: Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα για να γίνει υπόδειγμα για όλη την ελληνική επικράτεια
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα για να γίνει υπόδειγμα για όλη την ελληνική επικράτεια

Ακρίβεια: 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές – Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν
Οικονομία

Ακρίβεια: 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές – Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα
Οικονομία

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/09/2026 - 21:15

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για άμυνα: Δύσκολος ο στόχος της αμυντικής ετοιμότητας έως το 2030

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 21:10

Εθνική Ασφαλιστική: Άντλησε €200 εκατ. από τις αγορές - Πάνω από 3 φορές η υπερκάλυψη

Οικονομία
03/09/2026 - 21:00

Τσαβδαρίδης: Στα €28,7 εκατ. η στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης στη γουνοποιία της Δυτικής Μακεδονίας

Ειδήσεις
03/09/2026 - 20:55

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τοξικές αναθυμιάσεις σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου

Magazino
03/09/2026 - 20:28

Γιατί πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να βαριούνται; Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

Πολιτική
03/09/2026 - 20:21

Μητσοτάκη σε Κόστα για Τουρκία: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις για την άμυνά μας

Πολιτική
03/09/2026 - 20:10

Γεραπετρίτης: Σύνδεση της Φλώρινας με την Ευρώπη μέσω της νέας διάβασης στον Λαιμό – Επιταχύνονται τα έργα

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 20:08

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τέλος στο τριήμερο sell-off – Ανάκαμψη για τον Stoxx 600

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/09/2026 - 19:50

Δήμας: Πυλώνες ανάπτυξης για τα Γρεβενά ο Ε65 και οι σύγχρονες κτιριακές υποδομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 19:30

Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Πολιτική
03/09/2026 - 19:11

Αθήνα προς Άγκυρα: «Καμία νομική ισχύς» στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Νέο ελληνικό διάβημα

Magazino
03/09/2026 - 19:05

Γιατί αντιστεκόμαστε στην αλλαγή – ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη

Ειδήσεις
03/09/2026 - 18:53

Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Πολιτική
03/09/2026 - 18:42

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:35

Fais: Νέα επιχειρηματική δομή με συγχώνευση θυγατρικών – Στόχος αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:31

Πετρόπουλος: Μείωση τζίρου και κερδών στο α’ εξάμηνο – Στα €2,2 εκατ. καθαρά κέρδη

Τεχνολογία
03/09/2026 - 18:31

Παγκόσμιο κρασάρισμα για το ChatGPT – Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες της OpenAI

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
03/09/2026 - 18:02

Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom

Σχόλια Αγοράς
03/09/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 17:34

Nvidia: Εξαγοράζει τη Hugging Face για $13 δισ. – Στο επίκεντρο τα ανοιχτά μοντέλα AI

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 17:27

Protergia Win More στη Θεσσαλονίκη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/09/2026 - 17:25

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» φέρνει την απόλυτη εμπειρία McLaren στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

Εργασιακά
03/09/2026 - 17:22

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για 2.700 ανέργους στις περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Οικονομία
03/09/2026 - 17:16

Οι 10 προτάσεις του ΟΕΕ για την οικονομία εν όψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
03/09/2026 - 17:15

ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οικονομία
03/09/2026 - 17:10

Καφούνης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Οικονομία
03/09/2026 - 17:06

Παπαθανάσης: €140 εκατ. από το ΕΣΠΑ για διαχείριση υδάτων

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 17:04

Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων 

Οικονομία
03/09/2026 - 17:04

Ίσοι όροι και θεσμική εκπροσώπηση ζητά ο ΕΣΠ στις πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/09/2026 - 16:51

Τουρισμός: Η Αθήνα απογειώνεται, η Ήπειρος ανεβαίνει – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ