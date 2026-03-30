Σταθερά αυξητικές οι τιμές πετρελαίου - Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται τη Δευτέρα (30/3), με το Brent να κατευθύνεται προς ένα ιστορικό μηνιαίο ράλι, μετά τις πρώτες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά του Ισραήλ, διευρύνοντας τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 2,23% στα 107,73 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο 4,2% που σημείωσαν την Παρασκευή (27/3). Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται επίσης κατά 1,80% στα 101,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Η ανάλυση της αγοράς ενέργειας από τη Vanda Insights μέσω της Vandana Hari αναφέρει: «Η αγορά έχει σχεδόν αποτιμήσει την προοπτική μιας διαπραγματευόμενης λήξης του πολέμου, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ για συνεχιζόμενες “άμεσες και έμμεσες” συνομιλίες με το Ιράν, και προετοιμάζεται για έντονη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Καθώς περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα έφτασαν στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συναντηθεί «άμεσα και έμμεσα» και ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν ήταν «πολύ λογικοί».

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιτίθεται σε υποδομές της ιρανικής κυβέρνησης σε όλη την Τεχεράνη.

Σημειώνεται επίσης ότι οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου περιορίστηκαν προσωρινά μόνο ύστερα από τη δήλωση Τραμπ ότι θα παύσει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο του Ιράν μέχρι τις 6 Απριλίου.

Η SEB Research σχολίασε: «Η παρατεταμένη προθεσμία του Τραμπ μέχρι τις 6 Απριλίου - όταν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να επαναλάβουν τις επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές - δεν είχε καμία καθησυχαστική επίδραση. Η αγορά τώρα ζητά συγκεκριμένα σημάδια αποκλιμάκωσης, όχι απλά λόγια».

Επισημαίνεται ότι το Brent έχει εκτοξευθεί περίπου 60% φέτος, καταγράφοντας την πιο απότομη μηνιαία άνοδο από το 1988, σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG, ξεπερνώντας τα κέρδη που σημειώθηκαν κατά τον Πόλεμο του Κόλπου το 1990. Το αμερικανικό αργό έχει αυξηθεί κατά 52%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο του από τον Μάιο του 2020.

Οι τεράστιες αυξήσεις έχουν προκληθεί από το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ από το Ιράν. Η σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις ναυτιλιακές οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλά κύματα πυραύλων κατά του Ισραήλ και ότι είχε εκδηλωθεί επίθεση και από την Υεμένη για δεύτερη μόλις φορά από την αρχή του πολέμου.

Σύμφωνα με ανάλυση της JP Morgan με επικεφαλής τη Natasha Kaneva: «Η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό Κόλπο και γύρω από το Στενό του Χορμούζ, αλλά επεκτείνεται στην Ερυθρά Θάλασσα και το Bab el-Mandeb - ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης για πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης παγκοσμίως».

Οι εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου που ανακατευθύνονται από το Στενό του Χορμούζ στο λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα έφτασαν τα 4,658 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας αναλύσεων Kpler.

Όπως επισημαίνεται, εφόσον οι εξαγωγές από το Yanbu διακοπούν, το σαουδαραβικό πετρέλαιο θα πρέπει να προσανατολιστεί προς τον αγωγό SUMED της Αιγύπτου στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τους αναλυτές της JP Morgan. Οι επιθέσεις στην περιοχή αυξήθηκαν το Σαββατοκύριακο και προκάλεσαν ζημιές στο τερματικό Salalah του Ομάν, παρά τις προσπάθειες για έναρξη συνομιλιών εκεχειρίας.

Το Ιράν δήλωσε ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε ενδεχόμενη χερσαία επίθεση των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον την Κυριακή ότι ετοιμάζει χερσαία επίθεση, παρόλο που δηλώνει ότι επιδιώκει διαπραγματεύσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ishaq Dar, δήλωσε ότι συζήτησαν πιθανούς τρόπους για να επιτευχθεί μια πρώιμη και μόνιμη λήξη του πολέμου στην περιοχή, καθώς και ενδεχόμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Επιπλέον, η Binh Son Refining and Petrochemical του Βιετνάμ δήλωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με ρωσικούς συνεργάτες για αγορά αργού πετρελαίου. Η εταιρεία είπε επίσης ότι θα αγοράσει περισσότερο πετρέλαιο από την Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει για την ώρα άμεσες ελλείψεις στην προμήθεια, ωστόσο παρατηρείται σύσφιξη στις αγορές ντίζελ και αεριωθούμενου καυσίμου, όπως δείχνει έγγραφο ενημέρωσης της ΕΕ τη Δευτέρα.

Αυξητικές τάσεις στο φυσικό αέριο - Ανεβαίνει το δολάριο

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Δευτέρας τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου εμφανίζουν κέρδη αυξημένα κατά 1,54% στα 55,01 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παρουσιάζει κέρδη 0,80% στα 4.560.55 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι κερδίζει επίσης 1,62% στα 70,92 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, αυξημένος είναι και ο χαλκός που κερδίζει 0,46% στα 5,5198 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,12% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1496 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, το δολάρια εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,14% στα 1.3241 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8680 λίρα ανά ευρώ.