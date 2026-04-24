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«Βόμβες» Βουρλιώτη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύσεις έως €500 εκατ. από ελέγχους και «πόθεν έσχες»
Οικονομία
19:27 - 24 Απρ 2026

«Βόμβες» Βουρλιώτη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύσεις έως €500 εκατ. από ελέγχους και «πόθεν έσχες»

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αποκαλύψεις για τις έρευνες της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος έκανε ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, κατά την ομιλία του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε δεσμεύσεις ύψους έως και 500 εκατομμυρίων ευρώ που σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βουρλιώτης αποκάλυψε ότι, στο πλαίσιο ελέγχου του «πόθεν έσχες» περίπου 170.000 υπόχρεων, έχουν εντοπιστεί χιλιάδες παραβάσεις, με ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 500.000 ευρώ ανά υπόχρεο. Όπως σημείωσε, το συνολικό ύψος των δεσμεύσεων της Αρχής μέσα σε διάστημα ενός έτους αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου, ο επικεφαλής της Αρχής εξέφρασε προβληματισμό για το επίπεδο της διαφθοράς, τονίζοντας ότι το φαινόμενο τείνει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της καθημερινότητας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η διαφθορά δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά εμφανίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε ευρύτερες έρευνες της Αρχής που αφορούν δεκάδες πρόσωπα για υποθέσεις τρομοκρατίας ή χρηματοδότησής της, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις σημαντικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως είπε, οι σχετικοί έλεγχοι επηρεάζονται και από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για εμπλοκή της Αρχής στην εφαρμογή διεθνών κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και με το Ιράν. Όπως ανέφερε, έχουν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία Ρώσων υπηκόων που συνδέονται με το ρωσικό καθεστώς, καθώς και φορτία στο πλαίσιο ελέγχων για προϊόντα διττής χρήσης. Επιπλέον, σημείωσε ότι έχουν τεθεί υπό έλεγχο και ιρανικά οικονομικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των δηλώσεων «πόθεν έσχες», επισημαίνοντας την εμφάνιση του φαινομένου της «λευκής κόλλας», όπου υπόχρεοι υποβάλλουν πρακτικά κενές δηλώσεις, χωρίς αναλυτικά στοιχεία εισοδημάτων και περιουσίας. Όπως υποστήριξε, η Αρχή έχει εντοπίσει περιπτώσεις απόκρυψης σημαντικών ποσών μέσω αυτής της πρακτικής.

Αναφερόμενος γενικότερα στη διαφθορά, ο κ. Βουρλιώτης υπογράμμισε ότι αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα και στην Ελλάδα, επισημαίνοντας όμως ότι δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Προειδοποίησε ότι, με την πάροδο του χρόνου, η ανοχή στη διαφθορά μπορεί να εξελιχθεί σε κοινωνική «κουλτούρα» αποδοχής και μίμησης, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών απαιτεί υπευθυνότητα από όλους όσοι τους υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών, ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Τέλος, αναφερόμενος στη σχέση πολιτικής και δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι το πολιτικό σύστημα ενίοτε επιχειρεί να επηρεάσει ή να εργαλειοποιήσει δικαστικές διαδικασίες, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά για το κύρος της δικαιοσύνης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει δεχθεί πολιτικές πιέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 19:52
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