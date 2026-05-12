Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Καταγγέλλει «υποκρισία» για ΟΠΕΚΕΠΕ και πόθεν έσχες

Σφοδρή επίθεση σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη στάση που κράτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα για προανακριτική επιτροπή που ζήτησε για την υπόθεση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για «υποκρισία» καθώς όπως σημείωσε στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού η υπόθεση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες είναι πανομοιότυπη με αυτή του Πόθεν Έσχες του κ. Ανδρουλάκη.

Και οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται με ένα λάθος που έκαναν οι λογιστές τους ανέφερε ο υπουργός Υγείας στο ΟΝΕ.

«Πριν λίγο στην εκπομπή του @SZacharos στο @onetvgr προέβαλα έναν ισχυρισμό για τον @androulakisnick και το «λάθος του λογιστού του» σε σχέση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για πιθανό ποινικό αδίκημα επειδή 39 κτηνοτρόφοι στις Σέρρες έχασαν μία προσθεσμία από λάθος του λιγοστού τους. Στην μία περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «συγγνώμη λάθος» στην άλλη: «να πάνε φυλακή»…έτσι για να καταλάβετε την υποκρισία τους» έγραψε ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση του στο Χ.

{https://x.com/omadaalithias/status/2054256698659864644}