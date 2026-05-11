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Ο Άρειος Πάγος κρίνει το μέλλον των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική
15:08 - 11 Μάι 2026

Ο Άρειος Πάγος κρίνει το μέλλον των Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα κρίνεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η ανανέωση ή μη της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελικών λειτουργών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε μια διαδικασία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ανοιχτών υποθέσεων που χειρίζονται.

Δύο από τους τρεις εισαγγελείς έχουν αναλάβει τις περισσότερες από τις σημαντικές δικογραφίες που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημερινή συνεδρίαση.

Η θητεία των εισαγγελικών λειτουργών Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη λήγει στα τέλη Ιουνίου, ενώ συνολικά δέκα εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ελληνική πλευρά. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, είχε ήδη προχωρήσει σε ανανέωση της θητείας και των τριών λειτουργών πριν από τη γνωμοδότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κίνηση που – σύμφωνα με την ελληνική πλευρά – δεν συνάδει με όσα προβλέπονται από τη διαδικασία του Αρείου Πάγου.

Από την άλλη πλευρά, κύκλοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίζουν ότι η σχετική ευρωπαϊκή απόφαση δεν προβλέπει συμμετοχή του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου στη διαδικασία ανανέωσης, αν και θεωρείται βέβαιο ότι η γνώμη του θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι τρία:

  • η πλήρης ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων για ακόμη μία πενταετία,
  • η περιορισμένη χρονικά ανανέωση ώστε να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις που ήδη χειρίζονται,
  • ή η αντικατάστασή τους από νέα πρόσωπα.

Η απόφαση αναμένεται εντός της ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι η Λάουρα Κοβέσι έχει προειδοποιήσει πως, σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι ανανεώσεις των θητειών, το θέμα ενδέχεται να οδηγηθεί ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

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