UBS για Ελλάδα: «Αντέχει» στο 2,2% η ανάπτυξη παρά το ενεργειακό σοκ

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί και το 2026, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό, εκτιμά η UBS, θεωρώντας πως η άνοδος στις τιμές ενέργειας και μεταφορών περιορίζει μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Gyorgy Kovacs στη σχετική του έκθεση (11 Μαΐου) αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για το ελληνικό ΑΕΠ κατά 20 μονάδες βάσης, τοποθετώντας την ανάπτυξη στο 2,2%.

Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί την εκτίμηση ότι η οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται στον τουρισμό, στις επενδύσεις μέσω ευρωπαϊκών πόρων και στη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η εικόνα εκκίνησης παραμένει θετική, καθώς το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, έναντι 2,1% στο τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της UBS, η πραγματική ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 2,1% για το 2025, στο 2,2% για το 2026 και στο 1,8% για το 2027. Παράλληλα, το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από €248 δισ. το 2025 σε €261 δισ. το 2026 και σε €273 δισ. το 2027, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε δολάρια προβλέπεται να ανέβει από 27.514 το 2025 σε 30.269 το 2026.

Η ανάλυση της τράπεζας δείχνει διαφοροποίηση στη σύνθεση της ανάπτυξης. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επιβραδυνθεί, από 2% το 2025 σε 1% το 2026, πριν ανακάμψει στο 1,5% το 2027. Αντίθετα, οι επενδύσεις συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό της οικονομίας, με άνοδο 8,9% το 2025 και 9% το 2026, πριν περάσουν σε πτώση 4% το 2027. Όπως επισημαίνεται, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να κορυφωθούν το 2026, πλησιάζοντας το 5% του ΑΕΠ, γεγονός που διατηρεί ισχυρή την επενδυτική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον τουρισμό, ο οποίος εξακολουθεί να στηρίζει την οικονομία. Η UBS αναφέρει ότι το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικά στοιχεία, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν το €1 δισ. το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 42,3% σε ετήσια βάση, με βάση τον κινητό μέσο όρο τριών μηνών τον Φεβρουάριο. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα τουριστικά έσοδα έχουν πλέον επανέλθει σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από εκείνα πριν από την πανδημία, πλησιάζοντας τα €25 δισ. Ωστόσο, η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί βραχυπρόθεσμες αβεβαιότητες.

Σημαντική έμφαση δίνεται και στις πληθωριστικές πιέσεις. Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο 3,9% τον Μάρτιο, από 2,7% τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφορών. Η UBS προβλέπει ότι ο μέσος πληθωρισμός θα κινηθεί στο 3% το 2026, έναντι 2,5% το 2025, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,4% το 2027. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, κυρίως λόγω πιθανών δευτερογενών επιπτώσεων από την ενεργειακή αστάθεια σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να προσφέρει στήριξη στα εισοδήματα, με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 8,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 9,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Η UBS προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 7% το 2026 και στο 6,5% το 2027. Την ίδια στιγμή, η αύξηση του κατώτατου μισθού επιβραδύνθηκε ελαφρώς στο 6,1% σε ετήσια βάση, έναντι 6,4% στο τρίτο τρίμηνο του 2025.

Στο τραπεζικό σύστημα, η πιστωτική επέκταση παραμένει θετική. Τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 10,9% τον Μάρτιο, τα καταναλωτικά κατά 7,7% και τα στεγαστικά κατά 1,1%. Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίστηκε στο 3,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Η δημοσιονομική εικόνα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της χώρας. Η UBS προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 4,3% του ΑΕΠ για το 2025 και 2,9% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει από 145% του ΑΕΠ το 2025 σε 138% το 2026 και σε 133% το 2027. Μετά και την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης και με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 3,91% στις 29 Απριλίου, η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε θετική τροχιά, αν και παραμένει πιο εκτεθειμένη στις διεθνείς αναταράξεις.