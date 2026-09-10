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ΕΛΑΣ: Ο «λογαριασμός» όλο ανεβαίνει – Η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις
Πολιτική
13:12 - 10 Σεπ 2026

ΕΛΑΣ: Ο «λογαριασμός» όλο ανεβαίνει – Η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις

Reporter.gr Newsroom
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«Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά "κοστολόγηση" της ΝΔ», σχολιάζει η ΕΛΑΣ απαντώντας στις πηγές του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη.  

«Από τα 18 δισ. ευρώ του κ. Κοντογεώργη, στα 13 δισ. του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισ. του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις», αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΑΣ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ».

Και προσθέτει:

«Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030, όχι μόνο τον αριθμό που τη βολεύει.»

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2026 - 13:23
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