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Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία: Νέα αντιπαράθεση στον κλάδο
Ναυτιλία
13:42 - 10 Σεπ 2026

Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία: Νέα αντιπαράθεση στον κλάδο

Γιώργος Αλεξάκης
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Έντονη αντίδραση της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων στην κριτική για το θεσμικό πλαίσιο των ναυαγοσωστικών πλοίων. «Η διάκριση μεταξύ ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών δεν έγινε το 2023, αλλά το 1973», υποστηρίζει ο πρόεδρος Παύλος Ξηραδάκης.

Νέα αντιπαράθεση καταγράφεται στον χώρο των ρυμουλκών και των ναυαγοσωστικών πλοίων, με την Ένωση να απαντά σε πρόσφατες επικρίσεις σχετικά με το κατά πόσο η Ελλάδα διαθέτει επαρκή ναυαγοσωστική κάλυψη μετά την έκδοση και εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 65/2023.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και υποστηρίζει ότι η συζήτηση γύρω από τη διάκριση των δύο κατηγοριών πλοίων δεν αποτελεί νέα εξέλιξη που προέκυψε με το Π.Δ. 65/2023.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η διάκριση μεταξύ ενός ναυαγοσωστικού πλοίου και ενός ρυμουλκού δεν έγινε το 2023 αλλά το 1973», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξε υποβάθμιση του κλάδου των επαγγελματικών ναυαγοσωστικών πλοίων.

Η Ένωση στρέφει, παράλληλα, την κριτική της προς όσους υποστηρίζουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη ναυαγοσωστικών πλοίων, επισημαίνοντας τη δραστηριοποίηση ελληνικών ναυαγοσωστικών μονάδων σε διεθνείς επιχειρήσεις διάσωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ελληνικό ναυαγοσωστικό «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ», το οποίο, σύμφωνα με την Ένωση, έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις διάσωσης πλοίων και ανθρώπων στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ είχε συνδράμει και στην υπόθεση του «SUNION», για την οποία, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τιμήθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Παύλος Ξηραδάκης: «Ο κλάδος εξελίσσεται»

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Παύλος Ξηραδάκης, υποστηρίζει ότι ο ελληνικός ναυαγοσωστικός κλάδος βρίσκεται σήμερα σε φάση εξέλιξης, με ελληνικά πλοία να επιχειρούν σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

«Η Ελλάδα εξελίσσεται, μαζί και ο κλάδος των ναυαγοσωστικών. Τα μέλη μας σήμερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στα Στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα, υπηρετώντας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, των πλοίων και την προστασία του περιβάλλοντος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ξηραδάκης επικρίνει, παράλληλα, όσους, όπως υποστηρίζει, παραμένουν «άπραγοι επικριτές», καλώντας τους να επενδύσουν και οι ίδιοι στον τομέα των ναυαγοσωστικών πλοίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει αναφορά στην υπόθεση του «CAROLINE BEZENGHI» στο Ομάν, υποστηρίζοντας ότι η απουσία κατάλληλου ναυαγοσωστικού πλοίου συνέβαλε σε σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, με την ανακοίνωση να κάνει λόγο για διαρροή περίπου 800.000 βαρελιών αργού πετρελαίου.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ένωσης θέτει το ζήτημα της επένδυσης σε εξειδικευμένα ναυαγοσωστικά πλοία, παραλληλίζοντάς το με τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των ρυμουλκών μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 83/2022.

Η Ένωση καλεί ουσιαστικά τους επικριτές της να περάσουν από την αντιπαράθεση επί του θεσμικού πλαισίου στην πράξη, επενδύοντας σε σύγχρονο ναυαγοσωστικό στόλο και ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη της θαλάσσιας διάσωσης.

Αναλυτικά, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παύλος Ξηραδάκης, τόνισε: «Η Ελλάδα εξελίσσεται, μαζί και ο κλάδος των ναυαγοσωστικών. Τα μέλη μας σήμερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στα Στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα υπηρετώντας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, των πλοίων και την προστασία του περιβάλλοντος ενώ κάποιοι άλλοι παραμένουν δυστυχώς άπραγοι επικριτές. Αντί να δουν την τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή που υφίσταται το Ομάν από την έλλειψη ναυαγοσωστικού πλοίου για την αποτροπή της προσάραξης του CAROLINE BEZENGHI και την διαρροή 800,000 βαρελιών αργού πετρελαίου, εξακολουθούν να στηρίζουν το χάος, την παραπλάνηση και την τρομολαγνεία στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι απλό: θα αποφασίσουν τελικά να επενδύσουν στην αγορά ναυαγοσωστικών πλοίων, όπως έκαναν και στα ρυμουλκά εξαιτίας της εφαρμογής του π.δ. 83/2022, ή θα συνεχίσουν να παραμένουν οι τσαρλατάνοι του χώρου;».

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