Προεκλογικές χοντράδες και ατσαλιές

Αν η πολιτική περίοδος που ξεκίνησε με την ΔΕθ χαρακτηρίζεται από κάτι, αυτό είναι μάλλον η ατσαλοσύνη.

Ο Μητσοτάκης έκανε τις εξαγγελίες του, οι υπουργοί και τα στελέχη της ΝΔ και της κυβέρνησης έσπευσαν να υποστηρίξουν τα πάντα (λογικό) και να κατηγορήσουν όσους εκφράζουν απορίες και επιφυλάξεις για μίρλα και μιζέρια (ανόητο). Λίγο αργότερα ο Τσίπρας είπε τα δικά του, δίχως κάτι συγκεκριμένο πέραν κάτι του τύπου «είμαι καλό παιδί, ψηφίστε με και βλέπουμε», μαζί με διάφορες χοντράδες και αναμένεται η τελευταία πράξη της πρεμιέρας με την ομιλία και συνέντευξη του Ανδρουλάκη, το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Ποιο είναι το πιο χαριτωμένο μέχρι στιγμής: Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση της GPO μετά τις ομιλίες Μητσοτάκη και Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να «τσιμπάει» δύο μονάδες και την ίδια στιγμή ο Τσίπρας να υποχωρεί, ενώ το ακόμη καλύτερο είναι ότι στην έρευνα περιλαμβάνεται και ερώτηση για το πώς αξιολογείται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη. Λογικά θα πρέπει να έρχονται και καλύτερα…