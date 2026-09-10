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ΕΣΑμεΑ: Κάνει λόγο για μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης
Ειδήσεις
12:28 - 10 Σεπ 2026

ΕΣΑμεΑ: Κάνει λόγο για μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Reporter.gr Newsroom
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Με επιστολή της στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει σήμερα (10/9)την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του αναπηρικού κινήματος για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί η Παράλληλη Στήριξη μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση:

«Όπως επισημαίνει και η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, το νέο θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την ανεπαρκή στελέχωση, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ουσιαστική και εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών. Η ανάθεση σε έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής της υποστήριξης πολλών μαθητών ενός τμήματος, με διαφορετικές και συχνά σύνθετες ανάγκες, δεν μπορεί να διασφαλίσει στην πράξη την εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης κάθε μαθητή.

Παράδειγμα: στα Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας έχουν καταγραφεί ανάγκες για 237 εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης, ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση μόλις 137, αφήνοντας ένα σημαντικό έλλειμμα 100 εκπαιδευτικών. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως η αντίστοιχη εικόνα στα Νηπιαγωγεία της περιοχής.

Η Παράλληλη Στήριξη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή κάλυψη θέσεων ή ως γενική ενίσχυση του τμήματος. Αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική ζωή και την κατοχύρωση του δικαιώματός τους σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από το υπουργείο:

  • πλήρη κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης
  • άμεση πρόσληψη και τοποθέτηση του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να μην δημιουργούνται υπερβολικές αναλογίες μαθητών ανά εκπαιδευτικό
  • ουσιαστική διασφάλιση της εξατομικευμένης υποστήριξης και της εφαρμογής του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης κάθε μαθητή.
  • επανεξέταση του τρόπου εφαρμογής του νέου πλαισίου, με βασικό κριτήριο τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και όχι τους περιορισμούς στη στελέχωση.

Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει ότι κανένας μαθητής με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα στερηθεί την υποστήριξη που δικαιούται, έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όρους ισότητας, συμπερίληψης και σεβασμού στα δικαιώματα όλων των μαθητών».

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