Πατούλης για Μαζωνάκη: Το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, ούτε το κατάλληλο μηχάνημα

Στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (10/9) ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για την «κλινική» που έγινε η πλασμαφαίρεση, με τον κ. Πατούλη να λέει πως «είχε άδεια για ιατρείο παθολογικό, που στεγαζόταν ένας παθολόγος και μία άνευ ειδικότητας συνάδελφος», εξηγώντας ότι δεν είχε άδεια για την ιατρική διαδικασία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε.

Το κρίσιμο ερώτημα αφορά την πλασμαφαίρεση και το εάν υπήρχε στον χώρο το κατάλληλο μηχάνημα. Ο κ. Πατούλης ήταν σαφής ότι στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος τέτοιος εξοπλισμός. «Εμείς στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα αφαίρεσης», δήλωσε.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ανακοίνωσε ότι η υπόθεση περνά πλέον σε νέο στάδιο ελέγχου, καθώς στις 8:30 θα μετέβαινε επιτροπή του ΙΣΑ στο ιατρείο για να διαπιστώσει τι εξοπλισμός υπάρχει πραγματικά στον χώρο. «Μετά τις 8:30 θα δούμε τι μηχανήματα υπήρχαν για να μπορούμε να έχουμε περισσότερη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο έλεγχος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, κατά τους προηγούμενους ελέγχους του ΙΣΑ δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. «Είχαμε κάνει δύο επί τόπου παρεμβάσεις λεκτικές μέσα από την Επιτροπή, στην οποία ποτέ δεν βρέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος έχει δει τον σχετικό φάκελο και τα στοιχεία των ελέγχων, επαναλαμβάνοντας ότι «τέτοιο μηχάνημα δεν υπήρξε» κατά τον έλεγχο.

«Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη»

Ο Γιώργος Πατούλης εξήγησε ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη που προϋποθέτει μόνο την ύπαρξη ενός μηχανήματος. «Αυτό είναι μία εξειδικευμένη ιατρική πράξη, το οποίο δεν χρειάζεται μόνο ένα πιστοποιημένο μηχάνημα, αλλά ένα τύπο ειδικών γιατρών», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για να κριθεί εάν ένας ασθενής μπορεί να υποβληθεί στη διαδικασία όσο και για να αντιμετωπιστεί τυχόν επιπλοκή. «Δεν σημαίνει προφανώς ότι δεν πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση, δεν πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές και δεν πρέπει να υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ εξήγησε ακόμη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα κυρίως σε δημόσια νοσοκομεία, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων παθήσεων, ενώ υπάρχουν και νεότερες εφαρμογές της μεθόδου στο εξωτερικό.

Τι απαντά για την ιστοσελίδα του ιατρείου

Στην εκπομπή συζητήθηκε και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ιατρείου, στην οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, προβάλλονταν και διαφημίζονταν διάφορες θεραπείες. Ο Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε ότι δεν είχε εξετάσει ο ίδιος το συγκεκριμένο site. «Αυτό δεν το έχω δει», απάντησε, εξηγώντας παράλληλα ότι οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποιούνται με βάση τα επίσημα στοιχεία και τον φάκελο που τηρείται για κάθε ιατρείο.

«Υπάρχει μητρώο για να είμαστε πολύ σαφείς», ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των ιατρείων είναι μεγάλος και ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεραπευτικές μέθοδοι, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές.

Ερωτηθείς ειδικότερα εάν είχε ελεγχθεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ο κ. Πατούλης απάντησε: «προφανώς εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ελέγξει και δεν είχα και τέτοια δυνατότητα».

«Θα πρέπει να ελεγχθεί» – Στο μικροσκόπιο και η ιατροδικαστική διερεύνηση

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ στάθηκε, επίσης, στο γεγονός ότι ένα μηχάνημα ή μια συγκεκριμένη διαδικασία δεν περιλαμβανόταν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στον επίσημο φάκελο του ιατρείου. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ζήτημα που πλέον θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω.

«Όταν φεύγει κάποιος από έναν έλεγχο και δημιουργεί μία τέτοια διαδικασία, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί και να δούμε τις παρακάτω κινήσεις», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε ότι για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική διερεύνηση.

«Σε κάθε περίπτωση, είναι μία κατάσταση στην οποία είναι υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε, εκτιμώντας ότι από την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να προκύψει «μία μεγαλύτερη και πληρέστερη εικόνα» για όσα ακριβώς συνέβησαν.