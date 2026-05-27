ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (29/5) η καταβολή των επιδομάτων για το Μάιο - Οι δικαιούχοι
17:15 - 27 Μάι 2026

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή (29/5) η καταβολή των επιδομάτων για το Μάιο - Οι δικαιούχοι

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή (29/5) θα καταβληθούν τα επιδόματα για το Μάιο, συνολικού ύψους 275.075.217  ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ πρόκειται για τα εξής επιδόματα:

  • Επίδομα Παιδιού: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ
  • Αναπηρικά: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.897 δικαιούχοι –173.775 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.530 δικαιούχοι –9.279.328 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι –151.575 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 3.114 δικαιούχοι– 255.329 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ
  • Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.057.814

Σύνολο καταβολών: 275.075.217 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

