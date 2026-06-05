ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ οι συνήθεις ύποπτοι: 4.000 έλεγχοι σε κλάδους υψηλού κινδύνου
Οικονομία
08:45 - 05 Ιουν 2026

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ οι συνήθεις ύποπτοι: 4.000 έλεγχοι σε κλάδους υψηλού κινδύνου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εντατικοποίηση των ελεγκτικών της παρεμβάσεων προχωρά η ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενεργοποιώντας ένα σχέδιο 4.000 στοχευμένων ελέγχων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής.  

Η νέα επιχειρησιακή στρατηγική βασίζεται στην αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η επιλογή των ελεγχόμενων ΑΦΜ θα γίνεται μέσα από συστήματα ανάλυσης κινδύνου που αξιοποιούν στοιχεία από τις πλατφόρμες myDATA, τις συναλλαγές μέσω POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ και το ιστορικό φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει φαινόμενα απόκρυψης εσόδων, μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών παραστατικών, καθώς και παραβάσεις που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων.

Στο επίκεντρο εστίαση και τουρισμός

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε περιοχές με έντονη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, όπου καταγράφεται αυξημένη χρήση μετρητών και υψηλός όγκος συναλλαγών. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην εστίαση, τη διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, τις υπηρεσίες οχημάτων, τις υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο.

Όπως αναμένεται, η εστίαση παραμένει διαχρονικά ένας από τους βασικούς στόχους των ελεγκτικών μηχανισμών. Το 2025 τα ειδικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν περισσότερους από 22.000 ελέγχους στον κλάδο, με το ποσοστό παραβατικότητας να υπερβαίνει το 32,4%. Αντίστοιχα, στο λιανεμπόριο διενεργήθηκαν 11.149 έλεγχοι, καταγράφοντας παραβατικότητα της τάξης του 29,3%.

Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, θα δοθεί και στις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την τουριστική δραστηριότητα, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών, καθώς και επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, η παραβατικότητα στους τουριστικούς κλάδους ανήλθε το 2025 στο 33,7%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία φορολογικών κινδύνων στον συγκεκριμένο τομέα.

Αυξημένη εποπτεία και στο χονδρικό εμπόριο

Στο πεδίο των ελέγχων εντάσσεται και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, τεχνολογικών προϊόντων και μετάλλων, καθώς οι συγκεκριμένοι κλάδοι συνδέονται με σημαντική συμβολή στο λεγόμενο «κενό ΦΠΑ» και παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες φορολογικών αποκλίσεων.

Οι περιοχές που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Επίσης, στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται οι τουριστικοί προορισμοί υψηλής εποχικότητας. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια Νησιά συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών, με προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος, η Ρόδος, η Κως, η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα να αποτελούν βασικά σημεία εστίασης.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, ο Βόλος και τα Ιωάννινα, ενώ αυξημένη προσοχή θα δοθεί και στις περιοχές όπου καταγράφεται έντονη δραστηριότητα βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Τα κριτήρια επιλογής των ΑΦΜ

Η στόχευση των ελέγχων βασίζεται σε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο ανάλυσης κινδύνου. Μεταξύ των βασικών κριτηρίων περιλαμβάνονται:

  • Χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με τα δεδομένα POS ή τον μέσο κύκλο εργασιών του κλάδου.
  • Συχνές ακυρώσεις αποδείξεων και έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.
  • Μη έγκαιρη ή μηδενική διαβίβαση παραστατικών στο myDATA.
  • Επιχειρήσεις με υψηλή εποχική δραστηριότητα αλλά χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ.
  • Ασυμφωνίες μεταξύ αγορών και πωλήσεων.
  • Ιστορικό φορολογικών παραβάσεων.
  • Έντονη εμπορική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς αντίστοιχη εικόνα στα δηλωθέντα εισοδήματα.
  • Περιοχές όπου παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τουριστικής κίνησης και φορολογικών δηλώσεων.

Να σημειωθεί ότι όπως χαρακτηριστικά αποτύπωσε και στο τελευταίο μήνυμά του προς τους εργαζόμενους της Αρχής, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ., Γ. Πιτσιλής με αφορμή την τελευταία έκθεση της Κομισιόν, η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων ελέγχων θα συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό. Ήδη, πάντως, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτό μάλιστα είναι κρίσιμο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός και η κατανάλωση αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Έτσι, η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ελέγχων, αξιολογώντας τόσο τα ποσοστά παραβατικότητας όσο και την αποτελεσματικότητα των κριτηρίων επιλογής, με στόχο τη βελτίωση της εισπρακτικής και ελεγκτικής αποτελεσματικότητας του φορολογικού μηχανισμού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης
Οικονομία

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν
Ειδήσεις

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Φορολογία

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκλογές ΗΠΑ
05/06/2026 - 10:29

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν τα μαχαίρια τους: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Αναλύσεις
05/06/2026 - 10:24

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Ναυτιλία
05/06/2026 - 10:18

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:15

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 10:11

Mermeren: Διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:07

Η Space Hellas ανακοίνωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, SenseOne

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 10:05

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:59

Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 09:59

Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
05/06/2026 - 09:54

ΟΛΠ Α.Ε.: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum, με τίτλο: «Alliance for Compliance – United We Evolve»

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:50

Bally’s Intralot: Δεσμευτική προσφορά για την evoke – Στα 243,1 εκατ. λίρες η αποτίμηση

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:39

ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/06/2026 - 09:34

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:26

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:20

Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά – Πρόστιμο €3.557

Οικονομία
05/06/2026 - 09:12

Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» για 350.000 δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:09

ΠΑΔΑ – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 4ος κύκλος του Executive MBA in Hotel Management

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:05

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας

Ακίνητα
05/06/2026 - 08:59

Κόκκινα δάνεια: Τι αλλάζει για δανειολήπτες και servicers μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Οικονομία
05/06/2026 - 08:45

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ οι συνήθεις ύποπτοι: 4.000 έλεγχοι σε κλάδους υψηλού κινδύνου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 08:37

Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 08:33

Νέος οδικός χάρτης για την ευρωπαϊκή «ενεργειακή άμυνα»: Πώς θα πέσουν οι τιμές

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 08:27

Κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές με «οδηγό» την τεχνολογία – Βουτιά στην Ασία

Πολιτική
05/06/2026 - 08:12

Τον Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για Γραμματέα της ΝΔ ενόψει εκλογών

Ναυτιλία
05/06/2026 - 08:03

Ο Lloyd’s Register έδωσε τεχνική έγκριση σε σχέδιο πυρηνοκίνητου πλοίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 08:01

Τουρκική εφημερίδα καλεί τους Τούρκους πολίτες να μην κάνουν διακοπές στην Ελλάδα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 07:54

Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή: Πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και κυρώσεις προς τη Ρωσία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/06/2026 - 07:02

Το εργοστάσιο της SEAT & CUPRA ξεκινάει την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/06/2026 - 06:57

Ποσο κοστίζει στην Ελλάδα το νέο Peugeot 408

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 23:35

Wall Street: Ο Dow Jones σε νέα υψηλά παρά τους «κραδασμούς»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ