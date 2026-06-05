Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ οι συνήθεις ύποπτοι: 4.000 έλεγχοι σε κλάδους υψηλού κινδύνου

Σε εντατικοποίηση των ελεγκτικών της παρεμβάσεων προχωρά η ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενεργοποιώντας ένα σχέδιο 4.000 στοχευμένων ελέγχων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Η νέα επιχειρησιακή στρατηγική βασίζεται στην αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η επιλογή των ελεγχόμενων ΑΦΜ θα γίνεται μέσα από συστήματα ανάλυσης κινδύνου που αξιοποιούν στοιχεία από τις πλατφόρμες myDATA, τις συναλλαγές μέσω POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ και το ιστορικό φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει φαινόμενα απόκρυψης εσόδων, μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών παραστατικών, καθώς και παραβάσεις που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων.

Στο επίκεντρο εστίαση και τουρισμός

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε περιοχές με έντονη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, όπου καταγράφεται αυξημένη χρήση μετρητών και υψηλός όγκος συναλλαγών. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην εστίαση, τη διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, τις υπηρεσίες οχημάτων, τις υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο.

Όπως αναμένεται, η εστίαση παραμένει διαχρονικά ένας από τους βασικούς στόχους των ελεγκτικών μηχανισμών. Το 2025 τα ειδικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν περισσότερους από 22.000 ελέγχους στον κλάδο, με το ποσοστό παραβατικότητας να υπερβαίνει το 32,4%. Αντίστοιχα, στο λιανεμπόριο διενεργήθηκαν 11.149 έλεγχοι, καταγράφοντας παραβατικότητα της τάξης του 29,3%.

Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, θα δοθεί και στις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την τουριστική δραστηριότητα, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών, καθώς και επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, η παραβατικότητα στους τουριστικούς κλάδους ανήλθε το 2025 στο 33,7%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία φορολογικών κινδύνων στον συγκεκριμένο τομέα.

Αυξημένη εποπτεία και στο χονδρικό εμπόριο

Στο πεδίο των ελέγχων εντάσσεται και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, τεχνολογικών προϊόντων και μετάλλων, καθώς οι συγκεκριμένοι κλάδοι συνδέονται με σημαντική συμβολή στο λεγόμενο «κενό ΦΠΑ» και παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες φορολογικών αποκλίσεων.

Οι περιοχές που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Επίσης, στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται οι τουριστικοί προορισμοί υψηλής εποχικότητας. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια Νησιά συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών, με προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος, η Ρόδος, η Κως, η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα να αποτελούν βασικά σημεία εστίασης.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, ο Βόλος και τα Ιωάννινα, ενώ αυξημένη προσοχή θα δοθεί και στις περιοχές όπου καταγράφεται έντονη δραστηριότητα βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Τα κριτήρια επιλογής των ΑΦΜ

Η στόχευση των ελέγχων βασίζεται σε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο ανάλυσης κινδύνου. Μεταξύ των βασικών κριτηρίων περιλαμβάνονται:

Χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με τα δεδομένα POS ή τον μέσο κύκλο εργασιών του κλάδου.

Συχνές ακυρώσεις αποδείξεων και έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.

Μη έγκαιρη ή μηδενική διαβίβαση παραστατικών στο myDATA.

Επιχειρήσεις με υψηλή εποχική δραστηριότητα αλλά χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ.

Ασυμφωνίες μεταξύ αγορών και πωλήσεων.

Ιστορικό φορολογικών παραβάσεων.

Έντονη εμπορική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς αντίστοιχη εικόνα στα δηλωθέντα εισοδήματα.

Περιοχές όπου παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τουριστικής κίνησης και φορολογικών δηλώσεων.

Να σημειωθεί ότι όπως χαρακτηριστικά αποτύπωσε και στο τελευταίο μήνυμά του προς τους εργαζόμενους της Αρχής, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ., Γ. Πιτσιλής με αφορμή την τελευταία έκθεση της Κομισιόν, η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων ελέγχων θα συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό. Ήδη, πάντως, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτό μάλιστα είναι κρίσιμο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός και η κατανάλωση αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Έτσι, η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ελέγχων, αξιολογώντας τόσο τα ποσοστά παραβατικότητας όσο και την αποτελεσματικότητα των κριτηρίων επιλογής, με στόχο τη βελτίωση της εισπρακτικής και ελεγκτικής αποτελεσματικότητας του φορολογικού μηχανισμού.