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ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου
Φορολογία
21:00 - 29 Ιουλ 2026

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
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Στην αναμόρφωση του τελωνειακού χάρτη στη Λέσβο προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφαρμόζοντας το πρότυπο της κεντρικοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή.

Η νέα οργανωτική δομή τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από 3 Αυγούστου 2026, διευρύνοντας τη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Μυτιλήνης σε ολόκληρο το νησί με την ίδρυση του Τελωνειακού Ελεγκτικού Σταθμού στο Πλωμάρι, επιπέδου Τμήματος και υπαγόμενου στο Τελωνείο Μυτιλήνης.

Ο νέος Τελωνειακός Σταθμός αναλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες τελωνειακών διαδικασιών, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ), δίωξης λαθρεμπορίου και ελέγχου επιβατών. Παράλληλα, η ένταξή του στο ενιαίο επιχειρησιακό σχήμα του Τελωνείου Μυτιλήνης εγγυάται την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής για τους οικονομικούς φορείς της Λέσβου.

Με τη δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών Υπηρεσιών, η ΑΑΔΕ διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών και των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ισχυροποιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

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