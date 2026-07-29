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ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα
Οικονομία
11:04 - 29 Ιουλ 2026

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τους σαρωτικούς  επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, ενώ παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%.

Συνολικά, καταγράφηκαν:

  • 13.287 φορολογικές παραβάσεις
  • Αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ
  • Πρόστιμα 1.023.281 ευρώ
  • 48ωρο λουκέτο σε οκτώ επιχειρήσεις

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.

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