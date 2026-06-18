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Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση
Οικονομία
08:46 - 18 Ιουν 2026

Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση

Γιώργος Αλεξάκης
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Κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι κινείται πλέον η διεθνής τιμή του πετρελαίου, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει στα περίπου 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα στον κόμβο TTF. Παρά τη βελτίωση αυτή, η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά καυσίμων περνά με αργούς ρυθμούς στις αντλίες, καθώς εξακολουθούν να διατίθενται αποθέματα που αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με το Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων για την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή του diesel κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,731 ευρώ ανά λίτρο. Την ίδια στιγμή, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,990 ευρώ ανά λίτρο, η αμόλυβδη 100 οκτανίων στα 2,226 ευρώ και το υγραέριο κίνησης στα 1,040 ευρώ ανά λίτρο.

Παράγοντες, πάντως, της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές διυλιστηρίου θα συνεχίσουν να υποχωρούν τις επόμενες ημέρες, επιστρέφοντας σταδιακά κοντά στα επίπεδα του Μαρτίου. Η τάση όπως τονίζεται αποτυπώνεται καθημερινά και βέβαια πάντα εξαρτάται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Εφόσον, δε, η τάση αυτή αποδειχθεί σταθερή και διατηρήσιμη, το οικονομικό επιτελείο ενδέχεται να επανεξετάσει τον σχεδιασμό του και να αφήσει το μέτρο να ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο, χωρίς παράταση. Πάντως προς ώρας, με βάση αρμόδιες πηγές της αγοράς, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για τις προθέσεις της κυβέρνησης.

Βαρόμετρο η γεωπολιτική

Στο μεταξύ, με βάση το τελευταίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Economic Research της Alpha Bank. με τίτλο. Παγκόσμια Οικονομία: «Eνέργεια, πληθωρισμός και νομισματική πολιτική στη Ζώνη του Ευρώ», “η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των οικονομικών προοπτικών, καθώς, σύμφωνα με το πρόσφατο Economic Outlook του ΟΟΣΑ[i] , αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Η επίδραση αυτή αποτυπώνεται άμεσα στην εξέλιξη των τιμών της ενέργειας, οι οποίες έχουν αυξηθεί απότομα, οδηγώντας τον πληθωρισμό υψηλότερα και ενισχύοντας τις συνθήκες στασιμοπληθωρισμού. Η δυναμική αυτή εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης, καθώς και από την έκταση των έμμεσων επιδράσεων στην οικονομία. Ο πληθωρισμός ενέργειας διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (11,0%), γεγονός που καταδεικνύει τη δυσκολία αποκλιμάκωσης στο άμεσο μέλλον.”

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ανάλυση,”η διατήρηση της ανοδικής τάσης της ενέργειας τροφοδοτεί την ευρύτερη πληθωριστική δυναμική μέσω διαύλων μετάδοσης όπως το κόστος παραγωγής, οι μισθοί και οι προσδοκίες. Στο πλαίσιο αυτό, η παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών ενέργειας εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του στόχου του 2% στο εγγύς μέλλον.

Δυναμική επιμέρους συνιστωσών: υπηρεσίες και τρόφιμα

Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται, ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,2% τον Μάιο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός ανήλθε στο 2,5%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 μηνών. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν αποκτήσει ευρύτερη και πιο επίμονη βάση. Ο πληθωρισμός υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 3,5%, αντανακλώντας μεγαλύτερη ακαμψία τιμών, κυρίως λόγω μισθολογικών εξελίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ[ii], οι μισθολογικές συμβάσεις υποδηλώνουν σταθερή αύξηση μισθών έως τα τέλη του έτους, γεγονός που ενισχύει τη διατηρησιμότητα αυτών των πιέσεων. Οι τιμές των τροφίμων παρουσίασαν ήπια αποκλιμάκωση στο 2,0%. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή κρίνεται προσωρινή, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας μετακυλίονται σε τομείς όπως οι μεταφορές και τα τρόφιμα.

Νέα εργαλεία

Στο φόντο αυτό ένα νέο εργαλείο τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei» επιστρατεύει η κυβέρνηση για να ενισχύσει την ενημέρωση του καταναλωτή και τη διαφάνεια στην αγορά. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο σύγκρισης τιμών που φιλοδοξεί, με βάση την κυβέρνηση, να ενισχύσει την καταναλωτική συνείδηση παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν πιο ενημερωμένες και οικονομικές αγορές.

Συγκεκριμέμνα, η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokanei.gov.gr αλλά και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες προϊόντα των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που μπορεί να δώσει εναλλακτικές για το καλάθι των απαραίτητων αγαθών, επιτρέποντας στον χρήστη να συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές, να παρακολουθεί τις μεταβολές τους και να εντοπίζει τις πιο συμφέρουσες επιλογές.



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