Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι έκανε συμφωνία με το Ιράν, επειδή φοβήθηκε τις αγορές

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την Τετάρτη τη συμφωνία του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας ότι ήθελε να αποφύγει μια «οικονομική καταστροφή» που θα μπορούσε να προκύψει εάν συνεχιζόταν η σύγκρουση που είχαν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο του χρηματιστηρίου καθώς εργαζόταν για την επίλυση της σύγκρουσης. Πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να συγκριθεί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Herbert Hoover, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία κατά τη χρηματιστηριακή κατάρρευση του 1929 που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση.

«Ήταν πάντα ο άνθρωπος που δεν ήθελα να γίνω», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Hôtel Royal, όπου είχε συγκεντρωθεί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες για τη σύνοδο της Group of Seven. «Δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή».

Η δήλωση αυτή αποτέλεσε παραδοχή ότι οι αποφάσεις του επηρεάστηκαν εν μέρει από την παγκόσμια αντίδραση στη σύγκρουση των τριών μηνών, η οποία αύξησε το ενεργειακό κόστος σε μια χρονιά ενδιάμεσων εκλογών. Ορισμένοι από τους ίδιους του τους συμμάχους στράφηκαν εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι εγκατέλειψε τις πολιτικές «America First» με τις οποίες είχε εκλεγεί.

Τον περασμένο μήνα, όταν ρωτήθηκε σε ποιο βαθμό τον παρακίνησε η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος απάντησε: «Ούτε στο ελάχιστο».

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών», είχε πει τότε, προκαλώντας επικρίσεις ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς. «Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι μόνο ένα πράγμα — δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι όλο».

Ενώ ο Τραμπ μιλούσε την Τετάρτη, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι διάβαζαν στους δημοσιογράφους το κείμενο της συμφωνίας, προσπαθώντας να αντικρούσουν, όπως είπαν, παρερμηνείες σχετικά με τους όρους της. Παρότι η συμφωνία ανακοινώθηκε την Κυριακή — όταν υπογράφηκε ηλεκτρονικά από τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο JD Vance και έναν Ιρανό αξιωματούχο — δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Το «μνημόνιο κατανόησης» προβλέπει ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αφού οι ΗΠΑ άρουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, παρέχοντας στο καθεστώς έσοδα που έχει μεγάλη ανάγκη. Το Ιράν δεσμεύτηκε επίσης να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου — μια δήλωση που έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν — αν και ο τρόπος εφαρμογής αυτής της δέσμευσης θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ τους επόμενους δύο μήνες.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν ενδέχεται να λάβει σημαντική οικονομική ανακούφιση εφόσον συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις για περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Αυτό ξεκινά με μια γενναιόδωρη άμεση εξαίρεση από τις κυρώσεις, ώστε να μπορεί να εξάγει πετρέλαιο και να αποκομίζει έσοδα, και θα μπορούσε να επεκταθεί σε πλήρη άρση των κυρώσεων και πρόσβαση σε ταμείο ύψους 300 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι το σχέδιο ανοικοδόμησης δεν θα απαιτούσε αμερικανική χρηματοδότηση, αλλά το κείμενο που διάβασε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον θα χορηγήσει τις άδειες, τις εξαιρέσεις και τις εγκρίσεις που απαιτούνται για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η συμφωνία αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια μόλις τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο, ενώ οι λεπτομέρειες της αποδέσμευσής τους θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν ζητούσε πρόσβαση στα κεφάλαια αμέσως μετά την υπογραφή, αλλά η Τεχεράνη δεν θα λάβει χρήματα αν δεν προβεί σε ενέργειες που οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν «καλή συμπεριφορά».

Την Τετάρτη, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη διαδικασία αποδέσμευσης των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Έχουμε πάρει πολλά από τα χρήματά τους — δεν είναι δικά μας χρήματα», είπε. «Κάποια στιγμή, υποθέτω ότι θα πρέπει να τα επιστρέψουμε».

Βραχυπρόθεσμα, η συμφωνία στοχεύει κυρίως στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ — με το κείμενο να αναφέρει ότι δεν θα υπάρχει «καμία χρέωση για 60 ημέρες μόνο» για τα εμπορικά πλοία — σε αντάλλαγμα για την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και την άδεια προς το Ιράν να εξάγει πετρέλαιο. Τα δυσκολότερα ζητήματα και τα μεγαλύτερα οικονομικά ανταλλάγματα μετατίθενται σε δεύτερη φάση συνομιλιών που θα ξεκινήσει μετά την επίσημη υπογραφή.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό στοίχημα για τον Τραμπ. Ποντάρει στο ότι το ιρανικό καθεστώς θα επιλέξει την οικονομική πρόοδο αντί της πυρηνικής ανάπτυξης και τελικά θα συμφωνήσει στη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι το μνημόνιο δεν αποτελεί τελική συμφωνία και ότι οποιαδήποτε πλευρά μπορεί να αποχωρήσει πριν οι διαπραγματευτές καταλήξουν σε πλήρη συμφωνία. Η κυβέρνηση Τραμπ εισήλθε στις διαπραγματεύσεις θεωρώντας πιθανό ότι το Ιράν θα ψευδόταν ή θα εξαπατούσε, και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε μηχανισμούς παρακολούθησης και επιβολής των δεσμεύσεών του.

Ο Τραμπ απείλησε το Ιράν με νέες επιθέσεις εάν δεν τηρήσει τους όρους.

«Αν δεν το σεβαστούν, πιθανότατα θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς μέχρι να το σεβαστούν», είπε. «Είναι εκπληκτικό τι μπορούν να κάνουν οι βόμβες».

Η προσωρινή συμφωνία θεωρείται ευρέως το σημαντικότερο στοίχημα εξωτερικής πολιτικής της δεύτερης θητείας του προέδρου, σημειώνει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.