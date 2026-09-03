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Βανς: Στα προπολεμικά επίπεδα το πετρέλαιο μέσω Ορμούζ – Η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια
Ειδήσεις
23:20 - 03 Σεπ 2026

Βανς: Στα προπολεμικά επίπεδα το πετρέλαιο μέσω Ορμούζ – Η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχει επανέλθει, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς, η μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την περίοδο που προηγήθηκε της σημερινής κατάστασης.

«Αν δούμε τι συνέβαινε πριν από τρεις μήνες, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που έβγαιναν από το Ορμούζ λόγω των ιρανικών απειλών, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Τώρα, έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση που ήμασταν πριν από τη σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο κ. Βανς υποστήριξε ότι μόνο την προηγούμενη ημέρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.

Προϋπόθεση για διάλογο με το Ιράν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να προχωρήσει σε συνομιλίες με την Τεχεράνη όσο συνεχίζονται, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Πρέπει να σταματήσουν. Είναι τόσο απλό», τόνισε ο Βανς, θέτοντας τον τερματισμό των επιθέσεων ως προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου.

Έρευνα των ΗΠΑ για το πλήγμα σε γαμήλια δεξίωση

Ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε επίσης στις πληροφορίες από το Ιράν σχετικά με πλήγμα σε γαμήλια δεξίωση, κατά το οποίο, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν σχεδόν 70.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «έρευνα εις βάθος» για το περιστατικό, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία των σχετικών ιρανικών αναφορών.

«Τα ιρανικά μέσα δεν έχουν αναφέρει με αξιόπιστο τρόπο όσα έχουν συμβεί σε αυτήν τη σύγκρουση μέχρι τώρα και επομένως είμαι πολύ επιφυλακτικός για το θέμα», ανέφερε.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την υπόθεση, καθώς, όπως είπε, η αμερικανική πλευρά θέλει να γνωρίζει εάν υπήρξαν λάθη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

«Το ερευνάμε επειδή προφανώς νοιαζόμαστε. Θέλουμε να ξέρουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, όταν ο αμερικανικός στρατός κάνει λάθη, «μαθαίνει από αυτά και προσπαθεί να γίνει καλύτερος».

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 70 τραυματίστηκαν από το πλήγμα σε σπίτι κατά τη διάρκεια γάμου. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε, επίσης, ότι μια 22χρονη τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι γνωρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς, επαναλαμβάνοντας ότι «ποτέ δεν στοχεύει αμάχους».

Βανς: Η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στη νομισματική πολιτική, μεταφέροντας τη θέση του Λευκού Οίκου ότι η Federal Reserve θα πρέπει να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

Ο Βανς υποστήριξε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό συνηγορούν υπέρ μιας χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

«Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κάνει πολλά πράγματα για να διατηρήσει χαμηλά αυτά τα επιτόκια, αλλά θα ήταν ωραίο να έχουμε κάποια βοήθεια από την ομοσπονδιακή τράπεζα», δήλωσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί πίεση για χαμηλότερο κόστος δανεισμού, ενώ η πορεία του πληθωρισμού και της οικονομίας παραμένει καθοριστική για τις επόμενες αποφάσεις της Fed.

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