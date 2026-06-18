WSJ για Fed: Μία αύξηση επιτοκίων είναι πλέον πιο πιθανή από μία μείωση

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) έδωσαν την Τετάρτη το σήμα ότι η επόμενη κίνησή τους μπορεί να είναι η αύξηση των επιτοκίων και όχι η μείωσή τους — μια εντυπωσιακή ανατροπή στην πρώτη συνεδρίαση του νέου προέδρου, Kevin Warsh, και ένδειξη του πόσο δραματικά έχει αλλάξει η εικόνα για τον πληθωρισμό.

Η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο εύρος 3,5% έως 3,75%, με ομόφωνη απόφαση. Ωστόσο, οι τριμηνιαίες οικονομικές προβλέψεις των αξιωματούχων αποκάλυψαν τη μεταστροφή: εννέα από τους δεκαεννέα συμμετέχοντες αναμένουν πλέον τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους, έναντι κανενός τον Μάρτιο. Μόνο ένας προβλέπει μείωση επιτοκίων, έναντι δώδεκα προηγουμένως.

Οι επενδυτές είχαν ήδη προεξοφλήσει τις τελευταίες εβδομάδες μια πιο αυστηρή στάση της Fed για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όμως η μεταβολή αποδείχθηκε εντονότερη από το αναμενόμενο και υποδηλώνει ότι η επιτροπή μετακινείται από τη στάση αναμονής προς την ετοιμότητα για νέες αυξήσεις. Μετά τη συνεδρίαση, οι αγορές παραγώγων επιτοκίων αποτιμούσαν περίπου μία στις τρεις πιθανότητες για αύξηση ήδη από τον επόμενο μήνα.

Το παράδοξο είναι ότι αυτή η στροφή επικυρώθηκε από τον Γουόρς, ο οποίος ήταν επιλογή του προέδρου Τραμπ, αφού ο τελευταίος είχε δεσμευθεί να διορίσει μόνο κάποιον που θα υποστήριζε χαμηλότερα επιτόκια. Αντί γι’ αυτό, το ντεμπούτο του αποκάλυψε μια επιτροπή που απομακρύνεται από τις μειώσεις και κατευθύνεται προς τις αυξήσεις, σημειώνει η Wall Street Journal.

«Έχουμε την ικανότητα και τη δέσμευση να επιτύχουμε τον στόχο μας για σταθερότητα τιμών», δήλωσε ο Γουόρς. «Αυτό ακριβώς θα κάνουμε».

Η Fed δημοσίευσε μια αρκετά λιτή ανακοίνωση για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ένδειξη για την επόμενη κίνησή της. Οι προβλέψεις περιλάμβαναν μόνο 18 υποβολές από τους 19 συμμετέχοντες, καθώς ο Γουόρς δήλωσε ότι επέλεξε να μην καταθέσει δική του πρόβλεψη.

Η αναστροφή αυτή αντανακλά μια οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτερα από όσο περίμενε η Fed. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε ξανά φέτος, λόγω του ενεργειακού σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν και της αύξησης της ζήτησης που συνδέεται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η αγορά εργασίας, την οποία οι αξιωματούχοι φοβούνταν ότι θα αποδυναμωνόταν, παρέμεινε ισχυρή.

Για τα νοικοκυριά, το μήνυμα είναι ότι η ανακούφιση από το κόστος δανεισμού δεν πρόκειται να έρθει σύντομα. Το βασικό επιτόκιο της Fed επηρεάζει κυρίως τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό, όπως οι πιστωτικές κάρτες και τα δάνεια αυτοκινήτων, τα οποία θα παραμείνουν ακριβά όσο η Fed διατηρεί τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα. Ωστόσο, τα στεγαστικά δάνεια επηρεάζονται περισσότερο από τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, οι οποίες αυξάνονται καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια Fed που δεν θα κινηθεί σύντομα.

Ο Γουόρς βρέθηκε σε δύσκολη θέση στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν επακριβώς τις απόψεις του. Έδωσε ελάχιστες νέες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λαμβάνονται οι επόμενες αποφάσεις.

Οι αγορές ομολόγων υποχώρησαν όταν η Fed δημοσίευσε τις προβλέψεις της και συνέχισαν να πιέζονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Η απόδοση του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, αυξήθηκε κατά 0,114 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,16%. Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος των τελευταίων τριών μηνών και έφερε τις αποδόσεις στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι μετοχές υποχώρησαν επίσης, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να χάνουν περίπου 1% ή και περισσότερο.